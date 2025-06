Los Angelesu zadnja vstopnica za klubsko SP na katerem bo igral tudi PSG

OGLAS

Za zasedbo iz mesta angelov je zmagoviti gol v 116. minuti dosegel Gabonec Denis Bouanga. V izdihljajih rednega dela tekme je za gostitelje zadel Brazilec Igor Jesus (89.), za mehiško ekipo pa je edini gol dosegel Urugvajec Brian Rodriguez (64.).

Na letošnjem klubskem SP bo nastopilo 32 ekip. V skupini A bodo nastopili Palmeiras, Porto, Al Ahly in Inter Miami, v skupini B PSG, Atletico Madrid, Botafogo in Seattle Sounders, v skupini C Bayern München, Auckland, Boca Juniors in Benfica, v skupini D pa Flamengo, Esperance Tunis, Chelsea in Los Angeles FC.

Skupino E tvorijo River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey in Inter Milan, skupino F Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan in Mamelodi Sundowns, skupino G Manchester City, Wydad, Al Ain in Juventus, skupino H pa Real Madrid, Al Hilal, Pachuca in Salzburg.

