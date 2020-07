Celjski kapetan: Naredili smo eno super pravljico

Prav neobičajen je pogled na lestvico slovenskega državnega prvenstva ob koncu sezone. Celje na prvem, Maribor na drugem, Olimpija na tretjem mestu. Tudi kakšen vedeževalec pred nekaj meseci ali na začetku sezone ne bi zapisal takšnega vrstnega reda, saj je "svet" obrnjen na glavo. A Celjani so zasluženo novi državni prvaki, z dobro selekcijo, dobrim strokovnim vodstvom, mladimi obetavnimi igralci in v zaključku sezone niso presenetili le navijačev, temveč tudi nogometno javnost.

Eden od adutov za uspeh je tudi trener Dušan Kosič, ki je na celjski klopi od leta 2017. Zanimivo je, da v prvih štirih krogih prvenstva Celjani niso zmagali, nato pa so na polovici sezone zaostajali za velikih 11 točk za ljubljansko Olimpijo, ki je bila tudi v finišu sezone še vedno v vlogi prvega favorita za osvojitev naslova. A zmaji niso zmagali na zadnjih štirih tekmah in nato je sledil še remi v Celju, na koncu je bilo stanje na lestvici takšno: 69 točk za nove državne prvake, po 67 točk za Maribor in tudi Olimpijo. Celjani so na zadnjih petih tekmah zbrali tri zmage in dva remija, Olimpija dva poraza, dva remija in le eno zmago.

Dušan Kosić je eden od členov v organizaciji kluba, kjer sta recimo prisotna tudi nekdanji slovenski članski reprezentant Robert Koren inpa nekdanji dolgoletni kapetan Sebastjan Gobec.Celjani se lahko ob koncu sezone pohvalijo z najboljšo obrambo in napadom v ligi, dosegli so 74 golov (Olimpija 73) in jih dobili le 36 (najbližji zasledovalec je Maribor z 39 prejetimi goli). Celjani so na 36 tekmah prvenstva zabeležili 19 zmag, 12 remijev in le pet porazov (Olimpija in Maribor sta izgubila po devetkrat).

"Mislim, da smo naredili eno super pravljico, mislim, da je zmagalo srce in ne denar. Sigurno je bila težka tekma, nismo se prišli branit, želeli smo zmagati, vesel in ponosen sem na vse fante. Naredili smo eno najlepših zgodb in pokazali, da lahko tudi z mlajšimi fanti narediš en super rezultat. Nogomet se ne konča danes, igrali bomo še naprej in verjamem, da lahko tudi v Evropi naredimo kakšen korak naprej. S temi fanti še nismo rekli zadnje. Že z uvrstitvijo v Evropo smo izpolnili cilj, to je vse le nagrada za našo super sezono,"je dejal kapetan Celja Mitja Lotrič, izbran tudi za najboljšega igralca sezone po izboru sindikata nogometnih igralcev (Spins).