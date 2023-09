Louis van Gaal: Svetovno prvenstvo je bilo zrežirano za Messija

Louis van Gaal se je lanskega svetovnega prvenstva v Katarju udeležil v vlogi selektorja nizozemske izbrane vrste. S svojimi varovanci se je prebil do četrtfinala tekmovanja, kjer je po pravem trilerju in izvajanju najstrožjih kazni izgubil proti kasnejših prvakom tekmovanja. Argentinski nogometaši so bili za svoje obnašanje tekom izvajanja enajstmetrovk deležni medijskega linča, to pa jih ni ustavilo na poti do tretjega naslova svetovnih prvakov v zgodovini države.