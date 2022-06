Lovren izlil dušo: Pritiskali so name, naj odidem, a nič nimam proti Rusiji

Ta bi se lahko po pravilih Fife dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe z Zenitom, a 32-letni Dejan Lovren o tem ni razmišljal. "Pogovarjal sem se z Aleksandrom Medvedjevom (generalni direktor Zenita, op. p.) in takoj sem mu rekel, da bom ostal v Zenitu. Podpisal sem za tri leta in ostala mi je še ena sezona. Jasno je, da je stanje zelo težko, tudi zame. Pritiskajo name, nekateri ljudje bi si želeli, da odidem. Ni mi všeč vse to: kar se dogaja danes, ni moja krivda niti krivda Zenita. Nič nimam proti Rusiji, vedno so me dobro sprejeli in tu imam dobre prijatelje," je pojasnil Lovren.

Dotaknil se je tudi Uefinih sankcij, ki ruskim klubom prepovedujejo igranje v Evropi. To pa pomeni, da Lovren v prihodnji sezoni ne bo gostoval na evropskih zelenicah. "To je zelo bolno. Ne morem razumeti takšne odločitve. Šport in politika bi morali biti neodvisna eden od drugega. Kaznovali so veliko športnikov, ne samo nogometašev. Celo paraolimpijci, ki so posvetili življenje temu, da bi prišli na olimpijske igre, niso smeli nastopiti. Vidimo, da obstaja politika dvojnih meril, a ne moremo narediti nič," je bil oster Dejan Lovren, sicer nekdanji član Liverpoola, s katerim je osvojil tudi prestižno Ligo prvakov.

Trenutno se vrača po težki poškodbi, tako da še ni v polnem pogonu, je priznal Hrvat. "Že sem na zelenici z žogo, čez deset dni bom začel trenirati z ekipo in prišel v formo. Imel sem težko poškodbo, tako kot pred desetimi leti, ko sem igral še za Lyon. Takrat je okrevanje trajalo približno tri do štiri mesece," je pojasnil Lovren.