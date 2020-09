Lovren: Mnogi omenjajo Ronaldova leta, a CR7 bo nevaren tudi pri 40

Dejan Lovren je bil pred prvo tekmo Hrvatov v Ligi narodov – čaka jih gostovanje na Portugalskem – poln hvale na račun enega najboljših nogometašev na svetu v zadnjem desetletju. "O Cristianu ni treba izgubljati besed, je igralec, ki 15 let igra na vrhunski ravni. Govora je najboljšem igralcu v moderni zgodovini nogometa, ki iz leta v leto dokazuje, kakšen stroj je," je poudaril nekdanji branilec Liverpoola.

"Ronaldo si zasluži maksimalno spoštovanje, to kar počneta on in Lionel Messi, je zares neverjetno,"je še poudaril 31-letnik, ki trenutno brani barve ruskega Zenita. "Slišim, da nekateri omenjajo njegova leta, a vsi ti pozabljajo na njegovo statistiko in njegov golgeterski učinek. Ronaldo je vselej nevaren, s 35 ali 36 leti, nevaren bo tudi pri 40 letih,"je pristavil osrednji branilec hrvaške izbrane vrste, s katero se je leta 2018 veselil naslova svetovnega podprvaka. Pred tekmo z aktualnimi evropskimi prvaki sporoča: "Portugalska ni le Ronaldo, naš prvi nasprotnik v Ligi narodov ima veliko dobrih igralcev, ki igrajo v velikih klubih. Težko bo."