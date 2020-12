Lovren z družino čistil hotel, ki bo sprejel družine iz Petrinje

Dejan Lovrenje prek Instagrama ponudil nastanitev 16 najbolj ogroženim družinam iz Petrinje in okoliških krajev, ki jih je torkov potres najbolj prizadel. Branilec hrvaške reprezentance in nekdanji član zagrebškega Dinama, Lyona, Southamptona ter Liverpoola je lastnik luksuznega hotela Joel v Novalji na otoku Pag.

"Dragi meščani Petrinje, 16 najbolj ogroženim družinam ponujam svoj hotel v Novalji. Če potrebujete začasno namestitev, kontaktirajte mojo ekipo, prednost pa imajo družine z otroki," je zapisal Lovren, ki se mu je v pobudah za pomoč rojakom priključil tudi Chelseajev vezist Mateo Kovačić.

Prišel z očetom, bratom in bratrancem

A Lovren je v zadnjih urah storil še korak dlje in skupaj z najožjimi sodelavci in člani družine pomagal pri pripravi hotela na sprejem gostov.

"Urejamo, pripravljamo, čistimo, da bi lahko ljudje prišli v čist hotel. Prišli smo jaz, brat, bratranec, oče. Če bo Bog dal, bomo do večera pripravljeni," je v sredo prek Instagrama sporočil Lovren, ki je hotel odprl le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji, kjer je z "ognjenimi" proslavljal zgodovinsko drugo mesto.

Izgradnja hotela je po ocenah portala 24satastala tri milijone evrov, za skok v turistične vode pa naj bi nogometaša nagovorila mama Silva in oče Saša.

"Če imate, kar se tiče družin, kakršne koli informacije, jih brez težav pošljite. Upam, da bo vse v redu," je še dejal Lovren.