Lovren nadaljuje bitko z Ramosom: Mojster, ti kar govori na konferenci …

"Rekel sem, da sem eden najboljših branilcev na svetu in mislim, da nisem povedal nič napačnega. Seveda, moji sovražniki mi bodo vedno nasprotovali, a včasih si kritike ne zaslužim. Poglejte statistiko, Ramos greši več kot jaz. Razlika je ta, da igra za Real Madrid in ko greši, ga nihče ne obsoja. Kdo te bo kritiziral, če stalno zmaguješ 5:,1 5:2," je branilca Reala Sergia Ramosa pred dnevi kritiziralDejan Lovren, ta pa mu na novinarski konferenci pred tekmo Hrvaške in Španije v Zagrebu ni ostal dolžan.

"Podcenjevanje lahko izvira iz frustracij ali drugih razlogov. Ne bom jaz tisti, ki mu bom odgovarjal. Čas vse postavi na svoje mesto, tako Lovrena kot druge, ki si želijo priti na tri naslovnice časopisov. To se ne bo spremenilo. Če imajo korist na moj račun … bolje bi bilo, če bi bili poznani zaradi svojega poklica in dela na igrišču," je dejal Ramos pred tekmo v Zagrebu.

No, po tekmi je zaradi zmage Hrvaške s 3:2 imel precej več razlogov za veselje Lovren, ki si je na družbenih omrežjih (v prenosu v živo) sicer posredno, pa vendarle jasno, privoščil Ramosa. "Aha. 3:2. Pa ti govori, mojster … na konferenci, mojster … To so navadne pič*e. Samo ta, hrvaški grb šteje. Zdaj premagamo še Anglijo. Rušimo," je dejal. Iz njegovih besed gre razbrati, da so besede bile namenjene prav Ramosu.