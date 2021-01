Lovren: Podpiram cepljenje, če bom lahko izbiral, se bom cepil z ruskim cepivom

"Rusija je na zahodu pogosto predstavljena napačno in nepravično," je iz Sankt Peterburga sporočil Dejan Lovren , ki je še aprila podpiral teorijo skeptikov proti cepivu, a je očitno po razsežnosti pandemije zdaj le spremenil mnenje. Lovren je za Zenit do danes odigral 23 tekem, zabil dva gola in enkrat podal, od novembra pa je nepogrešljivi člen Zenitove obrambe tudi kapetan ruskega moštva.

Novoletne praznike je hrvaški reprezentant, ki je za Liverpool igral šest sezon, preživel v domovini, a ti so bili vse prej kot običajni. Ne le zaradi noveg koronavirusa, tudi zaradi hudega potresa. "Ves čas, ko sem bil doma na Hrvaškem (zadnjo tekma Zenita je bila 16. decembra, nato je sledil zimski premor, op. p.), sem preživel v svoji hiši. Verjetno ste slišali, da smo imeli potres, to so zelo težke okoliščine. Ocenil sem, da moram ostati na Hrvaškem in pomagati ljudem. Mnogi so izgubili svoje domove, od 30.000 do 50.000 ljudi. Imel sem neobičajne praznike. Nekaterim sem pomagal osebno, delal sem v svojem hotelu kot čistilec in natakar. Bivanje smo zagotovili štirim družinam, ki bodo ostale tam, dokler ne najdejo druge rešitve. Eni družini je to že uspelo,"se težkega obdobja po decembrskem potresu z žariščem v okolici Petrinje spominja Lovren. Ta je sicer rojake navdušil z nesebično akcijo, ko je nemudoma priskočil na pomoč rojakom.

Klopp s sporočilom: Pogrešamo te

Spregovoril je tudi o odhodu z Anfielda. Selitev v Sankt Peterburg je bila za Hrvata izjemna, kar zadeva finance. "Ni mi žal, da sem zapustil Anfield. Moja odločitev je bila jasna in ne želim se vračati,"je vse skupaj pokomentiral hrvaški branilec. "Mislim, da Liverpoolu bolj manjkam jaz kot Liverpool manjka meni. Pretekle sezone sem bil razočaran, ker nisem igral. Jürgen Klopp se zaveda, da manjkam klubu, saj sva ostala v pogovorih. Nedavno mi je poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da me pogrešajo," je razkril Lovren. Ta bi Liverpoolu ob vseh težavah na mestu osrednjih branilcev s svojimi izkušnjami prišel še kako prav. 31-letnik se je v Zenitu sicer odlično znašel – ne le da veliko igra, z Zenitom trenutno tudi zaseda vrh lestvice ruskega državnega prvenstva. V Ligi prvakov sicer Rusom ni šlo vse po načrtih, saj so osvojili zadnje mesto v skupini F.