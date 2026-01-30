Lovrić kot posojen nogometaš k Veroni

V Lienzu v Avstriji rojeni Sandi Lovrić, pred tem član graškega Sturma in Lugana, je v Videm prišel pred štirimi leti in za Udinese zbral 117 nastopov ter devet golov in 14 podaj v ligi in pokalnem tekmovanju.

Verona se to sezono bori za prvoligaški obstanek, saj je po 22 krogih na zadnjem mestu s 14 točkami, mesta, ki ohranjajo prvoligaški status, pa ji bežijo za štiri točke.