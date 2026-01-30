Naslovnica
Nogomet

Lovrić kot posojen nogometaš k Veroni

Verona, 30. 01. 2026

Avtor:
A.V. STA
Sandi Lovrić je zadel za 1:1

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je do konca sezone dobil novega delodajalca. Italijanski prvoligaš Udinese, pri katerem Lovrić v zadnjem obdobju ni dobival veliko priložnosti, je 27-letnega vezista do konca sezone posodil tekmecu iz elitne italijanske lige Veroni, so potrdili na uradni spletni strani veronske zasedbe.

V Lienzu v Avstriji rojeni Sandi Lovrić, pred tem član graškega Sturma in Lugana, je v Videm prišel pred štirimi leti in za Udinese zbral 117 nastopov ter devet golov in 14 podaj v ligi in pokalnem tekmovanju.

Verona se to sezono bori za prvoligaški obstanek, saj je po 22 krogih na zadnjem mestu s 14 točkami, mesta, ki ohranjajo prvoligaški status, pa ji bežijo za štiri točke.

nogomet serie a sandi lovrić verona prestop
borjac
30. 01. 2026 16.52
Srečno Lovrič !!!!
bibaleze
