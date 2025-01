Lovrić podal za vodstvo Udineseja, Roma po preobratu slavila

V Vidmu je domači Udinese, ki petič zapovrstjo ni prišel do zmage, povedel v 38. minuti, ko je po podaji slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića zadel Lorenzo Lucca. Lorenzo Pellegrini in Artem Dovbik pa sta poskrbela za preobrat, saj sta unovčila enajstmetrovki v 50. in 64. minuti. Lovrić je igral do 66. minute, Jaka Bijol je odigral celo tekmo, David Pejičić pa je obsedel na klopi za rezervne igralce.

Milan je doma ugnal Parmo s 3:2, potem ko je rdeče-črnim preobrat uspel v sodniškem dodatku drugega polčasa, ko sta zadela Tijjani Reijnders in Samuel Chukwueze v 92. in 95. minuti. Njihovi mestni rivali so brez težav nadigrali Lecce in slavili s 4:0, Lazio pa je razočaral domače navijače in pred njimi proti Fiorentini klonil z 2:1.