Lovrić podal za zadetek ob remiju Udineseja in Verone

V prvem polčasu gledalci na stadionu Friuli v Vidmu niso videli zadetkov, za navdušenje v 53. minuti pa je bil "sokrivec" slovenski vezist Sandi Lovrić. Ta se je izkazal s podajo, ki jo je v gol za vodstvo pretvoril Thomas Kristensen.

Udinese, za katerega je poleg Lovrića do letošnjega poletja igral tudi Jaka Bijol, ki zdaj brani barve angleškega prvoligaša Leedsa, minimalne prednosti ni uspel ubraniti. Gostje iz Verone so izenačili v 73. minuti, zadel je Suat Serdar, rezultat pa se do konca tekme ni več spremenil.