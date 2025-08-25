Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Lovrić podal za zadetek ob remiju Udineseja in Verone

Videm, 25. 08. 2025 20.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Na prvi tekmi ponedeljkovega sporeda italijanske Serie A sta Udinese in Verona remizirala z 1:1 (0:0). Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je vknjižil asistenco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem polčasu gledalci na stadionu Friuli v Vidmu niso videli zadetkov, za navdušenje v 53. minuti pa je bil "sokrivec" slovenski vezist Sandi Lovrić. Ta se je izkazal s podajo, ki jo je v gol za vodstvo pretvoril Thomas Kristensen.

Udinese, za katerega je poleg Lovrića do letošnjega poletja igral tudi Jaka Bijol, ki zdaj brani barve angleškega prvoligaša Leedsa, minimalne prednosti ni uspel ubraniti. Gostje iz Verone so izenačili v 73. minuti, zadel je Suat Serdar, rezultat pa se do konca tekme ni več spremenil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serie A, prvi krog, izidi:

Udinese - Verona 1:1 (0:0)

Inter - Torino -:- 

nogomet serie a prvi krog udinese verona sandi lovrić
Naslednji članek

Celar iz druge angleške v drugo nemško ligo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137