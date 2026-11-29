Izid, italijanska liga, 13. krog:
Udinese - Fiorentina 1:0 (1:0)
Lovrić 8.
Serie A je profesionalna nogometna liga, v kateri tekmujejo najboljši italijanski klubi. Ustanovljena je bila leta 1898, velja pa za eno najmočnejših in najuglednejših nacionalnih nogometnih tekmovanj na svetu, v katerem so se zapisali številni legendarni klubi in igralci.
Sandi Lovrić je slovenski profesionalni nogometaš, ki igra na položaju vezista. Rodil se je v Švici, kjer je tudi začel svojo mladinsko kariero v klubu Sturm Graz ter kasneje igral za švicarske mlajše reprezentance, preden se je odločil zastopati člansko reprezentanco Slovenije.
Udinese Calcio je eden najstarejših nogometnih klubov v Italiji, ustanovljen leta 1896 s sedežem v Vidmu (Udine). Čeprav redko osvajajo državne naslove, veljajo za izjemno stabilnega prvoligaša in so znati po tem, da odkrivajo ter vzgajajo vrhunske svetovne nogometne talente.
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