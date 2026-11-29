Na nogometni matineji v Serie A sta se v Vidmu pomerila Udinese in Fiorentina. Edini gol na tekmi je dosegel slovenski reprezentant Sandi Lovrić (1:0). Za Videmčane je to bila šele druga zmaga v sezoni, sploh prva pred domačimi navijači, s katero so črno-beli (začasno) pobegnili z dna prvenstvene razpredelnice.