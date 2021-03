Sandi Lovrić: Čast mi je igrati za slovensko reprezentanco

"Občutek je prelep, ponosen sem, da sem lahko pomagal ekipi, da smo vzeli prve tri točke v kvalifikacijah, in res sem vesel. Vsak gol vzbuja lepe občutke, še posebej na velikih, pomembnih tekmah. Ti občutki pa so še slajši, ko gre za derbi in in za pomembne tekme. Takrat je še lepše, ko dosežeš gol," je pred odhodom v Rusijo, kjer Slovenijo čaka druga tekma v kvalifikacijah, dejal junak zmage Lovrić. Rojen je bil v Avstriji, kjer je igral tudi za vse mlajše selekcije naših sosedov, nato pa se je odločil, da bo oblekel članski dres slovenske izbrane vrste.

"Slovenija je velik del mojega otroštva, saj sem bil poleti vedno v Sloveniji. V Piranu sem imel dobrega prijatelja, spominjam se lepih trenutkov iz mladosti, lepi občutki so to. Seveda mi v čast igrati za Slovenijo in reprezentanco, počaščen sem, da lahko s svojim znanjem pomagam državi. Zame je čast, ko si na terenu in ko lahko pomagaš ekipi, sploh pa z golom–to je pa res nekaj težko opisljivega,"je še dejal 22-letni slovenski reprezentant, ki sicer igra za švicarski Lugano, pred tem pa je nosil dres Sturma iz Gradca.