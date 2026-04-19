Lovrićeva Verona na domačih tleh izgubila proti Milanu

Juventus je proti Bologni prišel do zmage z 2:0, potem ko je že v drugi minuti zadel Jonathan David, v 57. pa še Khephren Thuram. Cremonese in Torino sta se razšla brez golov, zadnjeuvrščena Pisa pa je izgubila proti Genoi z 1:2. V soboto so nogometaši Napolija gostili Lazio in izgubili z 0:2. Dvoboj Rome in Atalante, ki se tudi borita za evropska mesta, se je končal z 1:1, Udinese pa je izgubil proti Parmi z 0:1. Že v petek je Sassuolo z 2:1 premagal Como, vodilni Inter pa s 3:0 Cagliari.

Inter vodi z 78 točkami, Milan in Napoli jih imata po 66, Juventus je pri 63, Como in Roma pri 58, Atalanta pa pri 54. Na dnu sta Verona in Pisa, ki sta s po 18 točkami vse bližje drugi ligi, v katero izpade tudi ekipa na 18. mestu lestvice. Za zdaj je na njem Lecce s 27 točkami.