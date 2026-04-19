Nogomet

Lovrićeva Verona na domačih tleh izgubila proti Milanu

Verona, 19. 04. 2026 23.21 pred 9 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Verona - Milan

Nogometaši Milana so v 33. krogu italijanske lige v gosteh premagali Verono z 1:0, potem ko je edini gol v 41. minuti dosegel Adrien Rabiot. Milan je s tem slavil prvič po dveh porazih. Pri Veroni, ki je vse bližje izpadu, je Sandi Lovrić igral od 83. minute.

Juventus - Bologna
FOTO: Profimedia

Juventus je proti Bologni prišel do zmage z 2:0, potem ko je že v drugi minuti zadel Jonathan David, v 57. pa še Khephren Thuram. Cremonese in Torino sta se razšla brez golov, zadnjeuvrščena Pisa pa je izgubila proti Genoi z 1:2. V soboto so nogometaši Napolija gostili Lazio in izgubili z 0:2. Dvoboj Rome in Atalante, ki se tudi borita za evropska mesta, se je končal z 1:1, Udinese pa je izgubil proti Parmi z 0:1. Že v petek je Sassuolo z 2:1 premagal Como, vodilni Inter pa s 3:0 Cagliari.

Inter vodi z 78 točkami, Milan in Napoli jih imata po 66, Juventus je pri 63, Como in Roma pri 58, Atalanta pa pri 54. Na dnu sta Verona in Pisa, ki sta s po 18 točkami vse bližje drugi ligi, v katero izpade tudi ekipa na 18. mestu lestvice. Za zdaj je na njem Lecce s 27 točkami.

Izidi italijanske Serie A, 19. april:

Cremonese - Torino 0:0

Verona - Milan 0:1 (0:1)

(Sandi Lovrić je igral od 83. minute za Verono)

Pisa - Genoa 1:2 (1:1)

Juventus - Bologna 2:0 (1:0)

se_eden
20. 04. 2026 08.58
pa kdo forsira tega Lovrića. folk. on ni Slovenec. tudi njegova starša nista. edino, kar ga povezuje s Slovenijo, je, da so včasih živeli v Piranu in da je tudi počitnice večkrat preživljal v Sloveniji.
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
