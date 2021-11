Majer o Muri: Niso se bali igrati, pokazali so, da so dobra ekipa

"Čestitke Muri za dobro predstavo in borbo. A pokazalo se je, da imamo mi več izkušenj s takšnih tekem. Vsa čast Muri, na obeh tekmah so dokazali, da so dobra ekipa. Res jih moram pohvaliti," je v pogovoru z našim novinarjem Izidorjem Kordičem uvodoma povedal hrvaški vezist.

Mura je tokrat igrala bolj pragmatično kot pred dvema tednoma, saj – sploh v prvem polčasu – ni tvegala veliko. A nekdanji član zagrebškega Dinama je v predstavi slovenskih prvakov vseeno videl marsikaj dobrega: "Niso se bali igrati. Od začetka so igrali tudi z vratarjem. Lahko rečem, da Mura ima kvaliteto, bili so zelo dobri. Mi nismo izkoristili nekaterih priložnosti, a na koncu se je za nas izteklo najbolje."