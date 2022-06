Lovro Štubljar iz Domžal v Empoli

"Redno branjenje v Serie A je življenjski cilj, ki je s pravo mero trdega dela in predanosti dosegljiv," je pred slabima dvema letoma povedal tedaj 16-letni Lovro Štubljar . "Velika hvala vsem, ki so verjeli vame in so mi v zadnjih letih pomagali napredovati. Domžale so se izkazale za pravo izbiro, ustrezno razvojno okolje. Tukaj sem doživel zares veliko lepega, spoznal ogromno novih ljudi, osvojil državno prvenstvo in nastopal v ligi prvakov," je za spletno stran Domžal povedal dosedanji prvi vratar mladinske ekipe. "Krasni spomini mi bodo v veliko pomoč ob odhodu v Italijo, kamor se odpravljam z visokimi cilji. Pred mano je velik izziv, prvi v tujini, toda pripravljen sem," je dodal.

Lovro Štubljar, rojen avgusta 2004, je v Domžale prispel junija 2019 iz Krke in je bil član mladih reprezentanc Slovenije. Štubljar je v 13. krogu prejšnje sezone vknjižil tudi članski debi v prvi članski ligi. Tedaj je na tekmi s Koprom v igro vstopil s klopi namesto poškodovanega Ajdina Mulalića.

"Veseli in ponosni smo, da je še enemu našemu mlademu igralcu uspel velik korak naprej. Dobre predstave v mladinski ekipi, v mladinski ligi prvakov, mladih reprezentancah in tudi že v prvem moštvu, so Lovra pripeljale do prestopa v klub, ki je poznan po dobrem delu z mladimi in katerega članska ekipa igra na najvišjem nivoju v Italiji. Vsekakor so takšni posli za NK Domžale dobrodošli še posebej zaradi zaostrenih pokoronskih razmer, ko je stanje na mednarodnem nogometnem tržišču za slovenske nogometne klube izjemno zahtevno. Lovru želimo veliko sreče predvsem s poškodbami, prepričani smo v njegov karakter in sposobnosti. Verjamemo, da bo ime in barve rumene družine ponosno nosil s seboj v nogometni karieri." pa je o velikem prestopu za klubsko spletno stran dejal dolgoletni športni direktor Domžal Matej Oražem.