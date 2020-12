Löwu navijači ne zaupajo več, a ne razmišlja o odstopu

Löw je po ponedeljkovem žrebu kvalifikacij za SP 2022 tudi prvič po polomu javno spregovoril o svojem delu in načrtih. O slovesu ne razmišlja, je pa že zastavil delo v projektu Katar 2022, potem ko je Nemčija dobila tekmece, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nalogo proti tekmecem v skupini (Romunija, Islandija, Severna Makedonija, Armenija in Lihtenštajn) je označil za "lahko oziroma v običajnih okoliščinah izvedljivo brez težav", Nemčijo pa je jasno označil kot prvega favorita te skupine.

Po novembrskem porazu v Ligi narodov s Španijo (0:6) so se v Nemčiji pojavila ugibanja o prihodnosti Joachima Löwa na mestu selektorja nemške izbrane vrste. A pred dnevi je vodstvo nemške nogometne zveze (DFB) potrdilo, da bo ostal vsaj do konca EP 2021. Na zvezi so takrat poudarili vrsto pozitivnih stvari, ki jih je Löw že dosegel na tem mestu v zadnjem ciklu. Med drugim tudi uvrstitev na Euro 2020 in obstanek v najmočnejši skupini Lige narodov. DFB je takrat tudi sporočila, da ena sama tekma ne more odločati o usodi selektorja, ki je na klopi 'elfa' od leta 2006, največji uspeh je dosegel pred šestimi leti, ko je Nemčija osvojila naslov svetovnega prvaka v Braziliji.

Pozivov, da je po 14 letih in pol že čas, da mesto selektorja prepusti komu drugemu, pa noče slišati. "Naučimo se, da cilji niso vedno izpolnjeni. Imam pa motivacijo, te nisem nikoli izgubil. Zaradi porazov pa tudi ne bo izginila," je dejal Löw. Manj prepričani vanj so navijači, poroča dpa. Po eni zadnjih raziskav javnega mnenja v Nemčiji na to temo ima namreč selektor samo še 28 odstotkov podpornikov, 40 odstotkov pa jih meni, da ni več primeren za vodenje ekipe na naslednjem velikem tekmovanju, Euru 2020, ki bo na sporedu čez pol leta.

"Zavedamo se, da ni lahko in da pridejo tudi udarci. A najpomembnejše je zaupanje v igralce," je dejal selektor in poudaril, da ga je zmotilo tudi dogajanje, ki ni bilo neposredno povezano z nogometom. "Trener se vedno bori na različnih frontah. Vedno mora biti pripravljen na boj, so me pa prizadele nekatere stvari, ki so se pojavile v javnosti in so bile daleč od resnice."

Še enkrat pa je tudi poudaril, da bo nekdanje člane zasedbe svetovnih prvakov iz leta 2014, Thomasa Müllerja, Matsa Hummelsain Jeroma Boatenga, ki jim je sam zaprl vrata v ekipo, vanjo za EP 2021 vrnil le, če bo to res nujno potrebno. V nemški športni javnosti ima trojica sicer močno podporo, za njihovo vrnitev v 'elf' so se zavzeli tudi številni vplivni nogometni zvezdniki.