Löw na Euro z Müllerjem in Hummelsom, Reus potrebuje počitek

'Na takšen turnir ne odhajam žalosten' Tudi Hummels se skupaj z nekdanjim klubskim soigralcem Müllerjem vrača v reprezentanco, Löw pa je dejal, da Nemčija potrebuje "več stabilnosti in izkušenj v obrambi", kar naj bi prinašal ravno nogometaš, ki je v karieri nosil dresa obeh največjih rivalov, Bayerna in dortmundske Borussie, kjer zdaj tudi igra. Kapetan Dortmunda Marco Reus naj bi se nastopu odpovedal v telefonskem pogovoru, ko je selektorju dejal, da po seriji poškodb in naporni sezoni potrebuje nekaj več počitka od ostalih kolegov.

Med presenečenji po poročanju spletne strani tabloida Bild velja uvrstiti vpoklica branilca Freiburga Christiana Günterja in napadalca AS Monaca Kevina Vollanda .

"Je izvrsten nogometaš in rade volje bi računali nanj,"je priznal Löw, za katerega bo Euro 2020 seveda zadnji veliki turnir pred slovesom od nemške klopi, na kateri sedi od leta 2006. "Zelo sem vesel. Na takšen turnir ne odhajam žalosten. Vsako veliko tekmovanje je drugačno, prostora za poškodbe ni, a zelo sem vesel. Zelo pozitivno pričakujemo ta turnir in prepričani smo, da se lahko izvrstno odrežemo, in se tudi bomo. Edini cilj je dobiti vsako tekmo. Navijači? Navijači sodijo na evropsko prvenstvo, to je navdih za vsako ekipo. Toliko stvari smo pogrešali v zadnjem letu, tako da smo veseli, da bodo navijači spet prisotni,"je dodal Löw.