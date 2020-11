Löw po pogovorih z vodilnimi možmi zveze ostaja selektor

V ponedeljek se je na seji predsedstva sestalo vodstvo Nemške nogometne zveze (DFB) in razpravljalo o prihodnosti selektorja, poročajo nemški mediji. Člani predsedstva DFB, v njem je tudi predsednik zveze Fritz Keller, so se sestali z direktorjem reprezentanc Oliverjem Bierhoffomin selektorjem Joachimom Löwom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je do pogovora prišlo na zahtevo selektorja, ki je predstavil svoj projekt vodenja izbrane vrste do evropskega prvenstva naslednje leto.

DFB je sporočila, da ena sama tekma ne sme odločati o usodi selektorja, obenem pa poudarila vrsto pozitivnih stvari, ki jih je Löw že dosegel na tem mestu v zadnjem ciklu. Med drugim tudi uvrstitev na Euro 2020, obstanek v najmočnejši skupini Lige narodov ter uvrstitev v prvi kakovostni boben pred žrebom skupin za kvalifikacije za SP 2022. Zato so potrdili nadaljnje sodelovanje s selektorjem in mu ponudili vso podporo.

Löw je nemški selektor od leta 2006, največji uspeh je dosegel pred šestimi leti z naslovom svetovnega prvaka na mundialu v Braziliji. Najnižja točka njegove kariere pa je bil poraz s Španijo 17. novembra, izid 0:6 je pomenil izenačenje najhujšega poloma nemške ekipe po daljnem letu 1931.