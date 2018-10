Griezmann še poglobil krizo 'elfa', druga zaporedna zmaga Gibraltarja

Svetovni prvaki, nogometaši Francije, so v četrtem krogu Lige narodov z dvema zadetkoma Antoina Griezmanna premagali Nemce, ki so jih nasledili na vrhu sveta na letošnjem prvenstvu v Rusiji. Do presenetljive druge zmage v treh dneh na mednarodnih tekmah je prišel Gibraltar, ki je bil po preobratu z 2:1 boljši od Liechtensteina. V ligi A je bil nocoj na sporedu le en obračun, v Parizu sta se udarila svetovna prvakinja iz leta 2014 Nemčija in zmagovalka mundiala 2018 Francija. V zanimivi tekmi je v 14. minuti z enajstmetrovke zadel Toni Kroosza vodstvo elfa, galske peteline je v 62. minuti po lepem strelu z glavo vrnil med žive Antoine Griezmann. V 79. minuti so Francozi prišli do enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Griezmann: Nemci so sicer ostro protestirali pri sodnikih, ki so videli prekršek Matsa Hummelsa nad Blaisom Matuidijem, a se njihova odločitev ni spremenila.

V ligi B je Ukrajina z 1:0 premagala Češko in vpisala še tretjo zmago na tretji tekmi, Wales pa z 1:0 Irsko. V ligi C sta bili dve tekmi, obe v "slovenski" skupini. Norveška je po Sloveniji premagala še Bolgarijo, v 31. minuti je Skandinavce v vodstvo popeljal Mohamed Elyounoussi, na koncu se je izkazalo, da je bil to odločilni gol, ki je poskrbel za izenačenje na vrhu lestvice skupine in tudi matematično potrdil, da se Slovenija ne more boriti za prvo mesto. V ligi D je Kazahstan s 4:0 ugnal Andoro, Armenija pa z enakim izidom Makedonijo. Gibraltar je prišel do še druge zmage v treh dneh na mednarodnih tekmah, tokrat je z 2:1 premagal Liechtenstein, ki je ob polčasu vodil z 1:0. Gruzija je bila s 3:0 boljša od Latvije in si kot prva že zagotovila nastop na zaključnem turnirju.

V zadnjem kakovostnem rangu se je v skupini 4 že zdelo, da je Makedonija storila dovolj za ekspresno napredovanje na zaključni turnir, a jo je v Erevanu le nekaj dni po zgodovinskem porazu z Gibraltarjem (0:1), ki je proslavljal celo prvo kvalifikacijsko zmago od pridružitve evropski oziroma svetovni nogometni organizaciji, visoko premagala Armenija (4:0). Pri treh od štirih golov je sodeloval Arsenalov zvezdnik Henrik Mhitarjan, ki je v 12. minuti podal za vodilni zadetek Marcosa Pizellija, nato pa v 67. minuti za 2:0 zaposlil še Jura Movsisjana. Vse je bilo odločeno v 81. minuti, ko je zadel še Gevorg Ghazarjan, igralec tekme Mhitarjan pa je v 94. minuti postavil končni izid. Minuto prej so Makedonci ostali brez izključenega Elifa Elmasain s tremi točkami so se jim Armenci približali na vrhu lestvice ter odločitev o potniku v nadaljnje tekmovanje preložili na november.

Prijateljske tekme: Argentina v Džedi remizirala z Brazilijo

Oslabljena Argentina, za katero po svetovnem prvenstvu v Rusiji še vedno ne igra kapetan Lionel Messi, je na derbiju z Brazilijo, ki seveda ni nikoli prijateljski, v Savdski Arabiji klonila v zadnjih sekundah (0:1). V Džedi so bili Brazilci tudi v prvem polčasu bližje vodstvu, a je Nicolas Otamendirešil svojo ekipo na črti gola, belo-sinje modri pa so proti praktično najmočnejši zasedbi kariok, tudi z Neymarjem, ki je s kapetanskim trakom na roki odigral vso tekmo, bili na pragu povsem spodobnega remija. Toda v 93. minuti je kot izvajal Neymar, povsem sam pa je pred Sergiem Romeromostal Joao Mirandain z glavo določil tekmo.

Še en sosedski derbi so videli gledalci v Bruslju, kjer sta se spopadli Belgija in Nizozemska, obveljal pa je izid iz prvega polčasa, za katerega sta s fantastičnim golom poskrbela Dries Mertensv 5. in Arnaut Groeneveld v 27. minuti.

Izidi tekem Lige narodov, liga A:

- skupina 1:

Francija ‒ Nemčija 2:1 (0:1)

Griezmann 62., 80./11-m; Kroos 14.

Liga B:

- skupina 1:

Ukrajina ‒ Češka 1:0 (1:0)

Malinovskij 43.

- skupina 4:

Irska ‒ Wales 0:1 (0:0)

Wilson 58.

Liga C:

- skupina 3:

Slovenija ‒ Ciper 1:1 (0:1)

Skubic 83.; Papoulis 37.

RK: Iličić 90./Slovenija; Kastanos 66., Demetriou 90./oba Ciper

Norveška ‒ Bolgarija 1:0 (1:0)

M. Elyounoussi 31.

Liga D:

- skupina 1:

Kazahstan ‒ Andora 4:0

Latvija ‒ Gruzija 0:3

- skupina 4:

Armenija ‒ Makedonija 4:0

Gibraltar ‒ Liechtenstein 2:1

Izidi prijateljskih tekem:

Belgija ‒ Nizozemska 1:1 (1:1)

Mertens 5.; Groeneveld 27.

Danska ‒ Avstrija 2:0 (1:0)

Lerager 29., Braithwaite 90.

Švedska ‒ Slovaška 1:1 (0:0)

Guidetti 52.; Rusnak 84.

Brazilija ‒ Argentina 1:0 (0:0)

Miranda 90.

Iran ‒ Bolivija 2:1

Oman ‒ Ekvador 0:0

Združeni arabski emirati ‒ Venezuela 0:2

Uzbekistan ‒ Katar 2:0

Južna Koreja ‒ Panama 2:2

Japonska ‒ Urugvaj 4:3