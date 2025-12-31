Naslovnica
Ko je Liga prvakov vstopila v novo ero, je PSG stopil na vrh Evrope

Ljubljana, 31. 12. 2025 06.00

Avtor:
Nina Mihalič
Nogometaši PSG-ja po zmagi v Ligi prvakov

Nova sezona Lige prvakov je prinesla korenito spremembo formata, več nepredvidljivosti in na koncu zgodovinski razplet. Paris Saint-Germain je po letih neuspešnih poskusov z izjemnim finalnim nastopom prvič osvojil evropski naslov, tekmovanje pa je vstopilo v obdobje, v katerem ime in ugled ne zagotavljata več uspeha.

Dolgoletnemu kapetanu PSG-ja Marquinhosu so se uresničile sanje.
Dolgoletnemu kapetanu PSG-ja Marquinhosu so se uresničile sanje.
FOTO: Profimedia

Nov format, stari znanci in vrsta presenečenj

Pregled sezone nogometne Lige prvakov se tokrat začne s spremembo formata, ki jo je Uefa uvedla pred začetkom sezone 2024/2025. Čeprav so nov sistem sprva spremljali dvomi in ugibanja o njegovi učinkovitosti, je kmalu postalo jasno, da tekmovanje v praksi deluje zelo prepričljivo.

V ligaškem delu se je pomerilo 36 ekip, vsaka je odigrala osem tekem (štiri doma in štiri v gosteh), v obdobju od septembra do konca januarja. Osem najboljših ekip si je tako neposredno zagotovilo mesto v izločilnih bojih, moštva od 9. do 24. mesta so se pomerila v dodatnih kvalifikacijah, medtem ko so klubi od 25. do 36. mesta tekmovanje zaključili.

Kvalifikacije so potekale februarja, osmina finala se je začela marca, vse do 31. maja pa smo spremljali razburljivo in pogosto nepredvidljivo dogajanje, ki je na koncu kronalo novega evropskega prvaka, prvič v zgodovini je na vrh Evrope stopil Paris Saint-Germain.

Toda pot do naslova ni bila lahka. Proti koncu ligaškega dela je več evropskih velikanov trepetalo za preboj med elito, med njimi tudi Manchester City, ki se je nato poslovil že v kvalifikacijah za osmino finala proti Realu iz Madrida. Težave so imeli tudi Parižani, a so jih, za razliko od Angležev, pravočasno odpravili in nato postopoma dvignili raven svojih predstav.

Parižani pri francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu.
Parižani pri francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu.
FOTO: AP

Izločilni boji v znamenju vrhunskega nogometa

Osmina finala je ponudila vse, od dramatičnih razpletov do povsem enostranskih dvobojev. PSG je Liverpool, ki je večino ligaškega dela vodil na lestvici, izločil šele po izvajanju enajstmetrovk, potem ko je bil skupni izid po dveh tekmah 1:1. Aston Villa je brez večjih težav opravila s Club Bruggejem (6:1).

Madridski derbi med Realom in Atleticom se je prav tako odločil po enajstmetrovkah, uspešnejši pa je bil Real Madrid. Arsenal je z visoko zmago nad PSV Eindhovnom (9:3) demonstriral svojo napadalno moč, Bayern München pa je z dominantnih 5:0 izločil Bayer Leverkusen. Med četrtfinaliste so se uvrstili še Barcelona (4:1 proti Benfici), Borussia Dortmund (3:2 proti Lillu) ter Inter, ki je Feyenoord premagal s 4:1.

Četrtfinalni obračuni so v nadaljevanju še jasneje razkrili razmerja moči. PSG je proti Aston Villi napredoval po izjemno odprtem dvoboju s skupnim izidom 5:4, Arsenal pa je z zrelo, taktično dovršeno predstavo povsem nadigral Real Madrid (5:1) in se resno vključil v boj za naslov.

V polfinale so se prebili še Barcelona, ki je izločila Borussio Dortmund, ter Inter, ki je po izenačenem in fizično zahtevnem dvoboju ugnal Bayern München.

Ko je bilo na vrsti polfinale, sta polfinalna obračuna ponudila kontrastna razpleta. Parižani so brez večjih težav izločili Arsenal, medtem ko sta Barcelona in Inter uprizorila pravi nogometni triler. Ko je že kazalo, da bodo uspešnejši Katalonci, so Italijani v izdihljajih tekme zadali odločilni udarec in se s skupnim izidom 7:6 uvrstili v finale, svojega drugega v zadnjih treh letih.

Parižani osvojili Evropo: več kot le slava in denar

Finale Lige prvakov je vedno zgodba zase, a letošnji je presegel večino pričakovanj. Namesto previdnega, taktičnega obračuna smo na Allianz Areni v Münchnu spremljali popolno prevlado ene ekipe. Paris Saint-Germain je Inter povsem zasenčil in ga premagal s kar 5:0.

Začetni gol je dosegel Achraf Hakimi, nato pa je v ospredje stopil Desire Doue, ki je z dvema zadetkoma odločil potek srečanja. Končni rezultat sta postavila še Khvicha Kvaratskhelia in mladi Senny Mayulu, s čimer je PSG potrdil enega najbolj prepričljivih finalnih nastopov v zgodovini tekmovanja.

Zaslužena zmaga varovancev Luisa Enriqueja je odmevala po vsem svetu, še posebej zaradi dolgotrajnega in pogosto neuspešnega lova Parižanov na evropsko krono. Leta vlaganj v največja imena svetovnega nogometa niso prinesla želenega rezultata, zato je prvi naslov prišel šele z drugačnim pristopom, bolj uravnoteženo ekipo in jasno identiteto igre.

Preberi še Mbappe in Neymar sta poslala čestitko, Messijeva se je očitno nekje izgubila

"Ko pomislim na vsa ta leta, na rast kluba in na vse igralce, ki so si želeli osvojiti to lovoriko, tudi oni si jo zaslužijo. Rad imam ta klub in ljudi v njem, zato bomo skupaj uživali v tem trenutku," je po tekmi povedal kapetan Marquinhos, ki je član PSG-ja od leta 2014.

Parižani so svojo premoč nato potrdili še v Uefinem superpokalu v Vidmu, kjer so po izvajanju enajstmetrovk s 4:3 premagali Tottenham, zmagovalca Evropske lige.

Nova era se nadaljuje

Tudi letos Liga prvakov poteka po istem formatu, ki je že v zgodnji fazi prinesel več raznolikih obračunov in manj predvidljive razplete. Ligaški del povezuje širok nabor evropskih klubov, kar daje tekmovanju drugačen ritem kot v času klasičnih skupin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred zadnjima dvema krogoma je na vrhu lestvice Arsenal, ki je po šestih tekmah še nepremagan. Posebej izstopa obrambna stabilnost londonskega moštva, ki je prejelo le en zadetek, ob tem pa doseglo kar 17 golov. Trener Mikel Arteta je že pred sezono poudaril, da si klub želi spremeniti zgodovino in prvič osvojiti Ligo prvakov, kar trenutnim rezultatom daje dodatno težo.

Arsenal je sicer 13-kratni angleški prvak, a je v finalu Lige prvakov nastopil le enkrat, leta 2006, ko je izgubil proti Barceloni. "To tekmovanje je izjemno zahtevno, kar potrjuje tudi naša zgodovina. Prav zato v tem vidim priložnost. Pritisk je energija, ki te sili, da si vsak dan boljši," je poudaril Arteta.

