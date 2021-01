Od Chelseaja se je poslovil nogometaš z najdaljšim stažem: devet let in le tri tekme

Pri Chelseaju so potrdili, da Lucas Piazon zapušča klub in bo odslej igral za portugalsko Brago. S tem se je končalo devetinpolletno obdobje Brazilca v Londonu, kamor je prišel kot velik talent, v prvi sezoni postal celo najboljši mladi klubski nogometaš, nato pa mu v članski konkurenci nikakor ni uspelo zablesteti, kot so pričakovali mnogi.

Piazon je v najstniških letih v domači Braziliji tako opozoril nase, da se ga je oprijelo celo vzdevek "Novi Kaka". Pri rosnih 17 letih so si njegove usluge zagotovili pri Chelseaju, čeprav naj bi se zanj takrat zelo zanimal tudi Juventus. V prvi sezoni na Otoku se je izkazal s predstavami v drugi ekipi, v sezoni 2012/2013 pa je dočakal svoje mesto v prvi ekipi.

Čeprav je prišel do prostora v garderobi, si mesta na zelenici nikakor ni uspel zagotoviti. Odigral je zgolj dve tekmi v ligaškem pokalu in 16 minut v Premier League, natančneje 23. decembra 2012, ko je Chelsea s kar 8:0 razbil Aston Villo. Piazon je takrat v dobre četrt ure igre prispeval asistenco.

Kot se je kasneje izkazalo, je bil to tudi njegov zadnji nastop za prvo moštvo Chelseaja. Sledile so bolj in manj uspešne posoje v špansko Malago, nizozemski Vitesse, nemški Eintrach iz Frankfurta, angleška Reading in Fulham, italijanski Chievo in nazadnje, na začetku prejšnje sezone, še v portugalski Rio Ave. V vseh teh letih je bil Piazon formalno član londonskih modrih, ki so krili tudi del njegove plače, a mesta na Stamford Bridgeu zanj ni bilo več.

V prvem delu aktualne sezone je bil še naprej član Rio Aveja, za katerega je v vseh tekmovanjih zbral 13 nastopov in tudi dva zadetka. Bragi, ki je trenutno v portugalskem prvenstvu četrta, medtem ko je Rio Ave deseti, se je pridružil brez odškodnine."Lucasu bi se radi zahvalili za njegov doprinos in mu v nadaljevanju kariere zaželeli vso srečo," so zapisali na Chelseajevi klubski spletni strani.