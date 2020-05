Favre spet pod pritiskom: Borussia naj bi razmišljala tudi o Kovaču

Ob sedmih točkah zaostanka za Bayernom nemško prvenstvo še zdaleč ni odločeno, toda poraz na derbiju z Bavarci, s katerimi so se Dortmundčani seveda pomerili pred praznimi tribunami domačega stadiona Signal Iduna Park, je šampionski krožnik pomaknil še bližje Münchnu. To bi bil že osmi zaporedni in skupno jubilejni 30. državni naslov za rdeče, ki so v minuli sezoni pod taktirko hrvaškega stratega Nika Kovačauspeli nadoknaditi velik zaostanek in ustaviti Luciena Favreana klopi Borussie, bavarska prevlada pa se bo v sezoni 2019/20 kljub zamenjavi na klopi, kjer je Kovača nasledil Hans-Dieter Flick, očitno nadaljevala.

Favre je moral po torkovem porazu z Bavarci v Dortmundu odgovarjati na številna neprijetna vprašanja, na televiziji Skydenimo tudi na opazko, da enostavno nima recepta, da bi črno-rumene popeljal do naslova.

'Zaupam vase'

"To tukaj govorijo že mesece. Ne berem časopisov. A vem, kako deluje vse skupaj," je Favre za razliko od mnogih kolegov tudi v težkih časih ostal velik gospod. "V nekaj tednih bom podal uradno izjavo. Zdaj ostajam miren in zaupam vase. Mislim, da smo odigrali res dobro tekmo. Bili smo boljši kot proti Wolfsburgu in Schalkeju. Žal mi je, da tu vsaj nismo uspeli osvojiti točke."

V sredo je Favre v novih izjavah za Sky, kjer so si njegov javni nastop razlagali kot napoved slovesa, povedal: "Ostal bom. Imam pogodbo. Spoštoval bom pogodbo. Tu mi je všeč."

V uradni izjavi za javnost, ki jo je po tekmi objavil klub, pa je dejal: "Ne razmišljam o vdaji. Včeraj (v torek, op. a.) smo bili vsi razočarani, moje besede po koncu tekme pa so narobe razumeli."

Pogodba do konca junija 2021

Poraz z Bayernom je zgolj nadaljevanje serije neuspehov na obračunih z večnimi rivali, ki se vlečejo praktično vse od šampionskega pohoda leta 2012 pod taktirko Jürgna Kloppa. V minuli sezoni so Dortmundčani sicer Bavarce doma premagali s 3:2 in oddali do sedaj morda najresnejšo kandidaturo za državni naslov, a sta nato sledila dva zgodovinska poloma v Münchnu z 0:5 in 0:4. Po Kloppu so člansko moštvo na Signal Iduna Parku že vodili kar štirje trenerji, pred Favreom še Thomas Tuchel, Peter Boszin Peter Stoger, nihče pa po poročanju ESPNni povsem prepričal večine navijačev. Samo Tuchel, leta 2017, je osvojil naslov (nemški pokal), le nekaj dni kasneje pa so ga po sporu z upravo odpustili. Favre ima sicer pogodbo do leta 2021 in že nekaj mesecev se pojavljajo govorice, da v zaodrju vse ni tako, kot mora biti, zdaj pa 62-letnemu Švicarju grozi, da bo tako kot njegovi trije predhodniki odšel brez oprijemljivega dosežka.

"Favreovi dnevi so šteti," je po porazu z Bayernom zapisala vplivna nogometna revija kicker. Pri podobno prodornemu tabloidu Bildmedtem trdijo, da je že pred več meseci dortmundska uprava vzpostavila stik s Kovačem, ki po koncu sodelovanja z Bayernom še nima nove službe. Favre je bil na robu odhoda že novembra, pred gostovanjem v Berlinu pri Herthi, a je vknjižil zmago, sprememba taktične postavitve v tisto s tremi branilci pa je v naslednjih mesecih prinesla napredek v igri in rezultatih. Dortmundčani so do torka izgubili le eno od desetih tekem v drugi polovici 1. Bundeslige, a je tudi branilec Mats Hummelspred zadnjimi šestimi krogi priznal, da je zdaj "vse v Bayernovih rokah".