Luis Alberto ostro o predsedniku Lazia: Kupuje letalo, denarja za plače pa očitno ni

Lazio je v petek na družbenih omrežjih objavil najnovejšo "okrepitev", in sicer posebno klubsko letalo, s katerim se lahko pohvalijo le redki klubi. Novo pridobitev pa je kmalu s svojimi besedami zasenčilLuis Alberto, ki je med igranjem videoiger na platformi Twitch dejal:"Videl sem letalo, a vedite, da smo ga mi plačali. Kupuje (vodstvo kluba, op. a.) nove stvari, nas pa ne plačuje."

Španski vezist je verjetno mislil na prvi val pandemije, ko so bila za nekaj tednov prekinjena vsa tekmovanja, nogometaši pa so se na ta račun morali odpovedati delu svojih plač."Vse lepo in prav, a kdaj bomo poskrbeli za ljudi znotraj kluba?" je Alberto pozneje dodal na Instagramu.

Po nekaterih informacijah pa Claudio Lotito, ki je predsednik Lazia že od leta 2004, letala ni kupil, temveč si ga je zgolj izposodil od bolgarske letalske družbe Tayaranjet. Gre za Boeing 737-300, ki naj bi bil star že 29 let. Mnogim na družbenih omrežjih tako ni ušla podrobnost z ene od fotografij, na kateri na milo rečeno dotrajanem pilotskem sedežu pozira 63-letni poslovnež.

Tayaranjet bo sicer letalo uporabljal tudi za druge čarterske lete, bo pa vselej na voljo Laziu za tekme v gosteh.