Nogomet

Luis Diaz blizu prestopa k Bayernu iz Münchna

Liverpool, 27. 07. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Münchenski Bayern je tik pred dogovorom za prihod Luisa Diaza iz Liverpoola. Kot poročajo tuji mediji, je dogovor že v zaključni fazi, urejajo pa se še zadnje podrobnosti. Gre za paket v vrednosti 75 milijonov evrov z vključenimi dodatki, Kolumbijcu pa se obeta pogodba do junija 2029. Liverpool in Bayern še usklajujeta podrobnosti glede bonusov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemški prvaki so prejšnji teden poslali prvo ponudbo za kolumbijskega krilnega napadalca Luisa Diaza v višini 67,5 milijona evrov, a so jo pri Liverpoolu zavrnili.

Diaz je trenutno z Redsi na pripravljalni turneji v Aziji, vendar ga zaradi špekulacij o njegovi prihodnosti v klubu ni bilo v ekipi za sobotno pripravljalno tekmo proti Milanu, ki so jo Angleži v Hongkongu izgubili s 4:2.

nogomet luis diaz liverpool bayern
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dany75
27. 07. 2025 16.51
+3
če pa so ga eni že videli v Varceloni...kao fix info 😂😂😂
ODGOVORI
9 6
cripstoned
27. 07. 2025 21.35
+2
Diaz,leao,frimpong,dumfries vsi so menda bilu blizu podpisa sodniske koruptilone..dobili pa so neresnega in odpisanega rashforda in garcio pa se teh dveh niso sposobni registrirati hahahaaha..
ODGOVORI
5 3
RUBEŽ
28. 07. 2025 08.16
+0
Pacient kako pa kaj Davis pri ŠTALI MADRIID? Vidiš da nimaš pojma. Oprimi se šaha.
ODGOVORI
4 4
RUBEŽ
28. 07. 2025 08.18
+0
Kako pa kaj Davis pri "galaktikih"? Vidiš da nimaš pojma, oprimi se šaha.
ODGOVORI
4 4
Kolllerik
28. 07. 2025 14.18
On ne zna šaha. Preveč komplicirano
ODGOVORI
0 0
