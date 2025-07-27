Luis Diaz blizu prestopa k Bayernu iz Münchna

Münchenski Bayern je tik pred dogovorom za prihod Luisa Diaza iz Liverpoola. Kot poročajo tuji mediji, je dogovor že v zaključni fazi, urejajo pa se še zadnje podrobnosti. Gre za paket v vrednosti 75 milijonov evrov z vključenimi dodatki, Kolumbijcu pa se obeta pogodba do junija 2029. Liverpool in Bayern še usklajujeta podrobnosti glede bonusov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Nemški prvaki so prejšnji teden poslali prvo ponudbo za kolumbijskega krilnega napadalca Luisa Diaza v višini 67,5 milijona evrov, a so jo pri Liverpoolu zavrnili.
Diaz je trenutno z Redsi na pripravljalni turneji v Aziji, vendar ga zaradi špekulacij o njegovi prihodnosti v klubu ni bilo v ekipi za sobotno pripravljalno tekmo proti Milanu, ki so jo Angleži v Hongkongu izgubili s 4:2.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.