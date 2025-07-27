Luis Diaz blizu prestopa k Bayernu iz Münchna

Nemški prvaki so prejšnji teden poslali prvo ponudbo za kolumbijskega krilnega napadalca Luisa Diaza v višini 67,5 milijona evrov, a so jo pri Liverpoolu zavrnili.

Diaz je trenutno z Redsi na pripravljalni turneji v Aziji, vendar ga zaradi špekulacij o njegovi prihodnosti v klubu ni bilo v ekipi za sobotno pripravljalno tekmo proti Milanu, ki so jo Angleži v Hongkongu izgubili s 4:2.