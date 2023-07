Luis Enrique bo danes predstavljen kot novi trener PSG-ja

Luis Enrique bo v sredo predstavljen kot novi trener Parižanov. Dogovor med obema stranema naj bi bil že dosežen, vse, kar je še potrebno, je le uradna izjava, ki naj bi bila podana v kratkem. Vse skupaj se bo zgodilo, ko bo najprej uradno objavljena novica o odhodu dosedanjega trenerja Cristopheja Galtierja, ki naj bi v kratkem podpisal poravnavo. Predstavitvena slovesnost je za Španca tako predvidena za 14. uro, če bo šlo seveda vse po načrtih. Vse skupaj naj bi se odvijalo v novem vadbenem centru PSG-ja, natančneje v Poissyju. Španski strateg naj bi si novo delavno mesto priboril s prepričljivim govorom, ki je prepričal ne samo Al Khelaifija, ampak tudi ostale vodilne v francoskem klubu. Enrique naj bi tako hitro stopil v ospredje, za seboj pa pustil Juliana Nagelsmanna, ki se je sicer zdel favorit, toda kaj kmalu izpadel iz boja za pariško klop.

Zagotovo je glavna naloga novega trenerja tako želena lovorika elitne Lige prvakov. Tekmovanje, ki se za Parižane zdi prekleto. Leta 2020 so bili sicer zelo, zelo blizu tako želene slave, toda od takrat naprej se niso več prebili čez osmino finala tega tekmovanja. Vse skupaj pa je na koncu, razumljivo, privedlo tudi do številnih menjav na trenerski strani. Španec naj bi že nekaj časa sodeloval z vodilnimi, skupaj z Luisom Camposom in Nasserjem al Khelaifijem. Tako naj bi bil seznanjen z vsemi pogovori in pregovori, ki potekajo med klubom in prvim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. Zagotovo je njegova prva naloga ta, da se stvari izjasnijo in bo tako postalo jasno, ali Parižani sploh še lahko računajo na mladega Francoza.

Dejstvo pa je, da je Enrique vajen dela s številnimi zvezdniki. Pri Barceloni je tako sodeloval z eno najboljših napadalnih trojk vseh časov – Luis Suarez, Messi, Neymar. Tokrat v kadru zagotovo ne bo Argentinca, ki je pred kratkim naznanil, da zapušča Pariz in se seli v topel Miami. Kaj bo z Neymarjem, ki je v klub prišel kot najdražji nogometni prestop vseh časov? Poleg Francoza še ena nerešljiva uganka ali druga večja naloga novega trenerja. Če bo njegova beseda sploh kaj veljala, ali imajo vodilni morebiti že načrte? No, na drugi strani pa je zagotovo jasno, da se v Pariz selijo naslednji nogometaši: Milan Škriniar prihaja kot prosti igralec iz Interja, kot prosta igralca pa bosta klub okrepila tudi Marco Asensio (Real Madrid) in mladi Cher Ndour, ki prihaja iz Benfice. Tukaj pa so še Manuel Ugarte (60 milijonov evrov) in Kang-in Lee (22 milijonov evrov). Vse skupaj naj bi bilo tudi uradno potrjeno v naslednjih dneh.