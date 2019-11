Luis Enrique javno ostro obračunal z Morenom: Nezvestih ljudi nočem v ekipi

"Edini odgovoren, da Roberta Morena ni v reprezentanci, sem jaz. Niti Luis Rubiales (predsednik zveze) niti Jose Francisco Molina (športni direktor zveze) niti zveza, jaz," je bil jasen Luis Enrique. Pojasnil je, zakaj si ni želel, da bi Moreno še delal z njim. "Kot profesionalca ga ne morem kritizirati, je zelo dobro pripravljen trener, kar je dokazal. O ostalem tudi nisem dvomil, dokler njegove besede niso govorile enega, dejanja pa drugega. To je odličen način, da izveš, kdo je tvoj prijatelj in kdo ne. Jaz tega ne bi storil. Toda nehajmo pospravljati navlako. Še enkrat bom rekel: nihče ni zmagovalec. Nisem junak filma, a tudi ne slabi lik," je na vroči novinarski konferenci dejal Luis Enrique. Ta je še pojasnil, da se je nazadnje srečal z Morenom 12. septembra, ko je dobil občutek, da si Moreno želi ostati na mestu selektorja za Euro 2020, a mu je obenem tudi dejal, da če se Enrique vrne na mesto selektorja, želi biti njegov pomočnik.

Enrique se je na klop španske nogometne reprezentance vrnil po tragični izgubi hčerke, ki je umrla zaradi bolezni."Zame in za mojo družino je to poseben dan, saj se vračam domov, v špansko izbrano vrsto, da dokončam projekt, ki sem začel," je poudaril nekdanji trener Barcelone. Poudaril je, da na stolček sam ni rinil, temveč da je to bila želja vodstva zveze. "Vem, da se je v medijih dvignilo veliko prahu v zadnjih mesecih. Rubiales in Molina sta me konec oktobra poklicala na sestanek. Res je, da se počutim odgovornega za to in nisem ponosen na to, kako se je vse skupaj zaključilo," je razložil Luis Enrique. "Vse skupaj dojemam tako, kot da moram dati veliko več pojasnil, kot bi si želel. Sem oseba, ki se izogiba prepirom. Kdor koli je spremljal mojo kariero to ve, toda čutim se dolžnega, da gre za polemiko, ki jo je zanetil dolgoletni član mojega štaba. Postavljam se tudi v vlogo nekoga drugega," je prepričan novi stari španski selektor. "Razumem, da si je delal iluzije, da je to bila priložnost njegovega življenja. Trdo je delal in je ambiciozen, ki je kvaliteta, ki jo je treba občudovati, toda zame je nezvest. Tega jaz ne bi naredil in nočem nikogar, ki bi to storil, v mojem štabu. Pretirana ambicioznost ni vrlina, temveč slabost," je jasno izpostavil Luis Enrique.