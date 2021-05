Luis Enrique prečrtal Ramosa, na EP tudi 'Francoz' Laporte

Branilec bilbajskega Athletica, Inigo Martinez, je medtem že potrdil, da je vpoklic selektorja zavrnil. V uradni izjavi je zapisal, da je te besede zelo težko spravil na papir, a da že nekaj časa "ni bil stoodstoten niti telesno niti psihično" za nastopanje na najvišji ravni v klubskem in reprezentančnem dresu. Dejal je, da je po "globokem premisleku" prišel do zaključka, da mora "biti pošten do dresov in do samega sebe". Dodal je, da se mora "umakniti, odklopiti, napolniti baterije in si hitro povrniti čvrstost", ki je bila vedno njegov zaščitni znak.

Na seznamu 24 nogometašev, ki ga je objavil selektor španske članske izbrane vrste Luis Enrique, v oči seveda najbolj bode odsotnost v zadnjem desetletju nezamenljivega branilca Sergia Ramosa, ki je po reprezentančnem slovesu Ikerja Casillasa tudi prevzel kapetanski trak.

"Imela sva zelo vzoren in korekten pogovor. Bo pa vsaka stvar, ki je povezana s Sergiem Ramosom, poskrbela za polemike. Vem, kaj pomeni trenirati na najvišji ravni. Upam in želim si, da to ne bo vplivalo na reprezentanco, ki je pripravljena na tekmovanje,"je na novinarski konferenci dejal Enrique. "Očitno je, da je do tega (odločitve, da ga ne bo na seznamu, op. a.) prišlo zato, ker ni mogel tekmovati niti trenirati z ekipo. Ni bilo lahko, včeraj zvečer sem mu lahko to sporočil, to je naporno in težko, a bil je zelo profesionalen. Jasno mi je, da je to zapletena odločitev, a vedno si želim tisto, kar je najbolje za ekipo."

Tretji vratar bo Robert Sanchez, poleg tudi Azpilicueta in Sarabia

Španski mediji med presenečenja na seznamu Luisa Enriqueja uvrščajo tudi tretjega vratarja Roberta Sancheza (Brighton & Hove Albion), prisotnost kapetana Chelseaja Cesarja Azpilicuetein dejstvo, da se je na seznamu znašel tudi napadalec Paris Saint-Germaina Pablo Sarabia, ki v pravkar končani sezoni ni igral veliko. Med vidnejšimi posamezniki, ki so, vsaj zaenkrat, ostali brez vpoklica, so branilec Inigo Martinez (Athletic Bilbao), vezista Sergio Canales(Real Betis) in Jesus Navas (Sevilla), pa tudi branilca Nacho Fernandez(Real Madrid) in Mario Hermoso(Atletico Madrid).

Veliko prahu je že pred uradno potrditvijo dvigoval tudi status francoskega branilca Aymerica Laporta(Manchester City), ki je po letih čakanja na debitantski nastop v članski francoski reprezentanci izkoristil priložnost za "skok" prek Pirenejev, kjer se mu sploh ob odsotnosti Ramosa morda obeta celo nastopanje v udarni enajsterici.

'Možno je, da bi si lahko opomogel, a zdi se mi težko'

"Laporte je na vrhunski ravni, je velika okrepitev za ekipo. Všeč bi mi bilo, da z odsotnostjo Ramosa ne bi povezovali s prihodom drugih igralcev. Možno je, da bi si Ramos lahko opomogel pred začetkom tekmovanja, a zdi se mi težko,"je še povedal selektor Španije, ki je dejal, da na Ramosa "ne bo čakal", a pristavil, da lahko do 48 ur pred tekmo EP menja kader ob morebitnih poškodbah in/ali okužbah z novim koronavirusom.

"Ne želimo vpoklicati nikogar več, ker si želimo, da bi vsi imeli priložnost za nastop, vemo pa, da jih bo na koncu igralo le 18 ali 19," je o dejstvu, da je izkoristil le eno od treh dodatnih mest, ki jih je reprezentancam omogočila Evropska nogometna zveza, še povedal Luis Enrique.