Luis Suarez med dopustom obupanemu moškemu rešil življenje

Ko se je Luis Suarez po končani sezoni vrnil v domači Urugvaj, si verjetno ni predstavljal, da bo sredi dopusta sodeloval v reševalni akciji. A prav to se je zgodilo. Nekdanji napadalec Liverpoola, Barcelone in Atletico Madrida se je minuli konec tedna z ženo sprehajal po letovišču Solymar na jugu Urugvaja, ko sta naletela na moškega, ki je poskušal storiti samomor.

49-letnik, ki mu je po poročanju urugvajskih medijev prav tako ime Luis, naj bi v petek poskušal storiti samomor z obešanjem, a mu je to spodletelo, zato se je povzpel na visoko drevo in grozil, da bo skočil, v kolikor na kraj incidenta ne bo prišla njegova žena in se pogovorila z njim. Lokalne oblasti so moškega neuspešno poskušale prepričati, naj spleza z drevesa, potem pa se je odločil pomagati mimoidoči nogometaš, ki se je odločil, da se bo pogovoril z obupanim moškim.

"Luis Suarez, znani urugvajski nogometaš, je pristopil k njemu in se na prijazen in empatičen način pogovoril z njim. Človek se je več ur boril za življenje, zato je bil fizično in psihično izčrpan, zato je bilo pomembno pristopiti na pravi način. Suarez, ki je velik človek, mu je pomagal, da si je moški povrnil voljo do življenja in se spustil nazaj na tla, kjer je prejel ustrezno medicinsko pomoč," je za Telenoche Urugvaj razkril član nevladne organizacije, specializirane za socialno psihologijo, ki je dodal, da je bil moški na drevesu več kot 18 ur, preden je do njega pristopil nogometni napadalec.

