Luis Suarez pozitiven na novi koronavirus, v angleški ligi 'rekordni' teden

Pri testiranjih na novi koronavirus so v preteklem tednu v elitni angleški nogometni ligi odkrili kar 16 pozitivnih testov. V preteklih sedmih dneh so testirali 1207 nogometašev in drugih članov klubov, med njimi pa ni bilo igralcev, ki so se zaradi reprezentančnih obveznosti razkropili po celem svetu. Tudi tokrat vodstvo tekmovanja ni sporočilo imen okuženih, vsi pozitivni pa morajo v 10-dnevno karanteno. V angleški ligi so z obsežnimi testiranji začeli že konec avgusta.

icon-expand Luis Suarez FOTO: Twitter Urugvajski nogometni zvezdnik Luis Suarezje bil ob zadnjih testiranjih reprezentance pozitiven na novi koronavirus, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Triintridesetletni nogometaš Atletico Madrida bo posledično izpustil naslednji obračun kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju proti Braziliji. Urugvajska nogometna zveza je sporočila, da sta bila ob Suarezu pozitivna tudi vratar Rodrigo Munoz in tiskovni predstavnik izbrane vrste. Vsi ostali nogometaši so negativni. Sporočili so še, da se vsi okuženi počutijo dobro in ne kažejo simptomov covida-19. Odsotnost največjega zvezdnika reprezentance se bo zagotovo poznala, je pa na drugi strani že jasno, da za Brazilijo ne bo nared Neymar, ki ni odpotoval z moštvom v Montevideo. V kvalifikacijah za nastop na SP v Katarju najbolje kaže Braziliji, ki po treh tekmah še ni oddala točke. Urugvaj je četrti s šestimi osvojenimi točkami.