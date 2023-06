Luis Suarez zaradi težav s kolenom blizu koncu kariere

Različni brazilski mediji so poročali, da namerava nekdanji zvezdnik Liverpoola, Barcelone in Atletico Madrida, igral je tudi za Nacional, Ajax in Groningen, kmalu napovedati svojo upokojitev zaradi bolečin v desnem kolenu. Prestal je že številne operacije, vendar se stanje slabša.

Napadalec z vzdevkom Pistolero ima v Braziliji sklenjeno pogodbo do decembra 2024. Zaradi artritisa desnega kolena naj bi vodstvo Gremia že obvestil, da ne more več igrati.

Gremio zdaj preučuje svoje možnosti, če se Luis Suarez odloči predčasno prekiniti pogodbo.