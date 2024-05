Luisu Rubialesu bodo sodili zaradi spolnega napada

Do spornega poljuba je prišlo na prizorišču na stadionu Australia v Sydneyju po koncu finala lanskega svetovnega prvenstva, ko so Španke 20. avgusta z 1:0 ugnale Anglijo.

Poljub je izzval globalno ogorčenje, afera, ki je pretresla španski nogomet in požela velikansko medijsko zanimanje, pa je dobila konkretne posledice, ko je Hermoso dejanje takratnega predsednika zveze označila za "nezaželeno z njene strani".

Luis Rubiales je bil prisiljen odstopiti, vendar je zanikal kakršno koli napačno ravnanje. Iz španskega višjega sodišča so v sredo sporočili, da se Rubiales sooča tudi z obtožbo "prisile", češ da je pritiskal nanjo, da bi poljub označila za soglasnega.

Škandal je zasenčil zgodovinski trenutek za špansko žensko reprezentanco, ki je takrat slavila svoj prvi naslov svetovnih prvakinj.

Med slovesnostjo ob podelitvi pokala je Rubiales z rokama prijel glavo Jenni Hermoso in jo poljubil na ustnice.

Njegovo dejanje so lahko v neposrednem prenosu spremljali gledalci na stadionu in po vsem svetu, kar je povzročilo silovit odziv in nacionalno razpravo o seksizmu v Španiji.