Luiz, Mari in Soares tudi v prihodnji sezoni člani Arsenala

Angleški premierligaš Arsenal je z Davidom Luizom, ki je lani prišel iz Chelseaja, sklenil novo enoletno pogodbo. Topničarji so obenem dokončno odkupili Pabla Marija in Cedrica Soaresa, ki sta na Emirates v zimskem prestopnem roku prišla kot posojena nogometaša. Poleg tega je posojo do konca aktualne sezone podaljšal Realov Dani Ceballos.

icon-expand David Luiz (številka 23) na tekmi proti Manchester Unitedu. FOTO: AP Tehnični direktor Arsenala Eduje ob sklenitvi novega dogovora z rojakom Davidom Luizom za spletno stran topničarjev povedal: "David je letos zelo pomemben člen naše ekipe. Je pravi vodja tako na igrišču kot v garderobi. Vsem je pripravljen pomagati po najboljših močeh." 33-letni Luiz je za Arsenal v tej sezoni nastopil na 33 tekmah, od tega 26-krat v Premier League, v kateri je dosegel tudi dva zadetka. Na prvi "pokoronski" tekmi proti Manchester Cityju je vstopil s klopi, najprej zagrešil veliko napako za prvi zadetek meščanov, nato pa storil še prekršek za enajstmetrovko, zaradi česar je prejel neposredni rdeči karton. Luiz je na Etihadu sicer zamenjal poškodovanega Pabla Marija, ki je prav tako dosegel nov dogovor s topničarji. 26-letni Španec je bil od zimskega prestopnega roka dalje na Emirates posojen s strani Flamenga. Ko pa se bo odprl poletni prestopni rok, bo Mari postal polnopravni član Londončanov. Arsenal naj bi Flamengu za njegove usluge plačal okoli 15 milijonov evrov. Enak dogovor je podpisal Southamptonov Cedric Soares. 28-letni bočni branilec je januarja topničarje okrepil kot posojeni nogometaš Southamptona, ki pa ga bo dokončno zapustil, ko se odpre poletni prestopni rok. Koliko bodo zanj pri Arsenalu odšteli, še ni znano. Je pa zanimivo, da Soares zaradi poškodbe za Londončane sploh še ni odigral tekme. Na Emiratesu do konca te – zaradi pandemije koronavirusa podaljšane – sezone ostaja tudiDani Ceballos. Španski vezist bi se moral v Madrid vrniti 1. julija, a so pri Realu pristali na prošnjo Arsenala, da 23-letnik sezono dokonča v njihovem dresu. Se Guendouzi poslavlja?

Se pa v zadnjih dneh med otoškimi mediji na veliko šušlja o tem, da bi Emirates v poletnem prestopnem roku utegnil zapustiti Matteo Guendouzi. Nad 21-letnikom naj ne bi bil zadovoljen glavni trener Mikel Arteta, ki ga moti predvsem odnos nadarjenega francoskega vezista. Če bi se pri Arsenalu zares odločili, da se Guendouziju zahvalijo za sodelovanje, bi njegova prodaja močno okrepila klubsko blagajno. Centralni vezist je trenutno ocenjen na 40 milijonov evrov.