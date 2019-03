Barca na razpotju: Jović za 60 ali Griezmann za 120 milijonov?

Barcelonski radio RAC1 je poročal, da so se direktorji Barcelone Pep Segura, Eric Abidal in Ramon Planes v minulem tednu v Milanu srečali z agentom napadalca Luka Jovića. Močna odprava katalonskega ponosa je na stadionu Giuseppeja Meazze spremljala tekmo Lige Evropa med domačim Interjem in Eintrachtom, videli pa so lahko že 22. gol v sezoni srbskega reprezentančnega napadalca, ki se je kot posojeni član Benfice z izvrstnimi predstavami v vrstah frankfurtskih "orlov" prebil v beležke številnih evropskih velikanov.

JOVIĆ

V Milanu je z golom v peti minuti poskrbel za slovo milanskih črno-modrih z Ljubljančanom SamirjemHandanovićemna čelu (0:1), tudi zato so imeli katalonski gostje z Jovićevim agentom Fadilom Ramadanijem verjetno precej "zanimiv" pogovor. V bosansko-hercegovski Bijeljini rojeni napadalec je po poročanju dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung že pred časom z agentom pristal na ponudbo Barce, ki se mora zdaj dogovoriti še z njegovimi delodajalci. RAC1 poroča, da bi prestop Barcelono stal najmanj 60 milijonov evrov.

SUAREZ

Na preži tudi Bayern in velikani Premier League

Na Camp Nouu so sicer še vedno prepričani, da je Urugvajec Luis Suarezzanje idealen napadalec, ki se odlično dopolnjuje s prvim zvezdnikom in kapetanom kluba Lionelom Messijem, a že delajo na tem, da bi v klub pripeljali dostojno zamenjavo, ki bi bila v prihodnjih sezonah sposobna naslediti Južnoameričana. Jović močno spominja na Suareza, vsaj kar se tiče "brisanega" prostora in igre s hrbtom proti golu, zato ne čudi, da ga "lovi" Bayern, ki mu velja priključiti tudi velikane otoške Premier League.