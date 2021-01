Luka Jović se začasno vrača v Frankfurt, Zajc pri Genoi dobil novega soigralca

Navijači Real Madrida so si od Luke Jovića obetali veliko, a je srbski reprezentant doslej razočaral.

Madridski klub je za 23-letnega Srba lani poleti odštel 60 milijonov evrov, pod vodstvom Francoza Zinedina Zidana pa Luka Jović ni dobil veliko priložnosti in je na 21 tekmah dosegel zgolj dva gola.

"V madridskem klubu vedo, da je Luka v dobrih rokah. Upam, da bo v njemu dobro znanem okolju izkoristil svojo priložnost in si povrnil samozavest pred vrnitvijo v Španijo," je v zvezi s tem dejal športni direktor Eintrachta Fredi Bobic.

Zajc z novim soigralcem

Zasedba iz Genove, ki je trenutno na 17. mestu v 20-članski serie A, bo imela pravico, da Jeromea Ongueneja po koncu sezone odkupi za pet milijonov evrov. 23-letnik je odigral številne tekme za mlade francoske izbrane vrste, leta 2018 pa je oblekel reprezentančni dres Kameruna in zanj odigral dve srečanji. Pred Genoo in Salzburgom je igral še za francoski Sochaux, nemški Stuttgart in avstrijski Liefering.