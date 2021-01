Jović s prstom ne kaže na Zidana: Tako Hütter kot Zinedine sta fenomenalna trenerja

"Zelo sem zadovoljen ob vrnitvi v Frankfurt. Tu se počutim zelo dobro in to se vidi tudi na zelenici," je na uradni predstavitvi in novinarski konferenci poudaril srbski napadalec Luka Jović, ki se je (vsaj) do konca aktualne sezone kot posojeni nogometaš Reala vrnil v zasedbo Eintrachta, v kateri si je v preteklosti ustvaril ime.

icon-expand Luka Jović in trener Adi Hüttter FOTO: AP

"V Realu sem v celotnem obdobju zabil dva gola, tukaj pa sem že pri treh (tri tekme–skupno odigranih 79 minut, op. p.). Mesto, klub in predvsem ekipa so narejeni po mojem okusu," se ob sanjskem povratku v Frankfurt še smeji Joviću. Precej manj nasmejani so v Madridu, kjer kar težko verjamejo, kako je lahko v Španiji bledi Jović na prvi tekmi po povratku v Frankfurt v vsega 28 minutah igre zabil dva gola. "V Realu sem imel smolo. Načele so me poškodbe, tudi v zasebnem življenju mi ni šlo najbolje. Počutim se kot srečnež, ker sem se lahko vrnil v Frankfurt, kjer so me čudovito sprejeli," je še nadaljeval srbski napadalec.

Izkušnja v Madridu, kjer je preživel leto in pol in odigral 32 tekem, za Srba ni bila najboljša, a vseeno nanjo gleda pozitivno. "Sreča je bila, da sem lahko treniral skupaj z najboljšimi nogometaši na svetu. Pridobil sem veliko izkušenj in danes se imam zato za boljšega nogometaša. Kljub temu da na igrišču nisem pokazal konstantnosti, sem iz Madrida vzel precej pozitivnih stvari,"je prepričan Jović. Ta v Nemčiji za zdaj biva v hotelu. "Ni enostavno najti stanovanja v tako kratkem času. Vse ostalo se v Frankfurtu ni bistveno spremenilo. Mesto je enako, ni se mi bilo težko prilagoditi," je pojasnil 23-letni Srb, ki je v Real iz Eintrachta prestopil junija 2019, vrednost prestopa pa je bila ocenjena na 60 milijonov evrov. Srba sicer z Realom veže še kar dolga pogodba, in sicer do poletja 2025.