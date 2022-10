Luka Modrić napovedal čustveno slovo, v Katarju bo za Hrvaško igral zadnjič

Pri 37 letih starosti je njegova odločitev popolnoma razumljiva, čeprav je v reprezentančnem dresu odigral že številne vrhunske tekme. Svojo odločitev je potrdil ESPN-u: "Zavedam se svoje starosti in dejstva, da bo to moje zadnje veliko tekmovanje z reprezentanco Hrvaške." V reprezentančnem dresu je do zdaj nastopil na 154 tekmah in dosegel 23 zadetkov. Največji uspeh v dresu kockastih je doživel na svetovnem prvenstvu leta 2018, ko je Hrvaška v finalu izgubila proti Franciji.