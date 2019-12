Lukaku, drugi strelec Serie A: Če Ronaldo reče, da je težko...

Romelu Lukaku ima pri milanskem Interju fantastično statistiko. V tej sezoni je dosegel 14 golov na 22 tekmah, 12 v italijanskem prvenstvu, dva pa v Ligi prvakov. Izjemni dosežki za 26-letnega Belgijca, ki je v minuli sezoni nosil dres Manchester Uniteda in 12 golov v angleškem prvenstvu dosegel v celotni sezoni (na 32 tekmah). Tudi Inter je zaenkrat izjemno zanesljiv, v Serie A je na prvem mestu z enakim številom točk kot Juventus in v boju za naslov prvaka, obe moštvi sta v prvenstvu doživeli le po en poraz. Le v Ligi prvakov so zaostali za pričakovanji, v skupini so zasedli tretje mesto, ki vodi le v Ligo Evropa.

Na lestvici strelcev Serie A je prvi Ciro Immobile s 17 goli (Lazio), drugi je Lukaku, četrti pa Juventusov Cristiano Ronaldo (10). Prav Portugalec je bil tisti, na katerega se je Lukaku obrnil na pomoč, ko je tuhtal, ali naj se preseli iz angleškega v italijanski nogomet. "Ronaldo mi je dejal, da je Serie A najtrša obrambna liga na svetu. Rekel je, da je dosegal gole vsepovsod, to pa je bila najtežje tekmovanje, kar se tiče tega elementa. In če Cristiano reče, da je težko, potem mora biti zares težko," je dejal napadalec Interja.

Po oceni transfermarkta je vreden 75 milijonov evrov, če bo nadaljeval tako, mu bo cena še zrasla, Inter pa je zanj odštel 65 milijonov evrov.