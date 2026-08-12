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Nogomet

Romelu Lukaku se seli v Turčijo: Podpisal pogodbo s Fenerbahčejem

Ljubljana, 12. 08. 2026 18.51 pred 8 urami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Romelu Lukaku

Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku bo kariero nadaljeval pri turškem Fenerbahčeju. Prestop sta na klubskih spletnih straneh potrdila Fenerbahče in njegovi dosedanji delodajalci iz italijanskega Neaplja.

Romelu Lukaku je tik pred novim poglavjem v svoji karieri. Belgijski napadalec je po poročanju turških medijev že sklenil dogovor z istanbulskim klubom, kamor se bo po opravljenih zdravniških pregledih odpravil danes zvečer.

33-letni robustni napadalec je zdravniški pregled opravil v Belgiji, kjer je ostal po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Z novim klubom je podpisal enoletno pogodbo, v kateri je vključena tudi možnost podaljšanja sodelovanja za dodatno sezono.

Turški klub naj bi za njegov prestop odštel približno šest milijonov evrov, v dogovor pa niso vključeni morebitni dodatni bonusi, vezani na njegove predstave in uspehe ekipe.

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Lukaku je v bogati karieri nastopal za številne evropske velikane. Svojo pot je začel pri Anderlechtu, nato pa v Angliji igral za Chelsea, West Bromwich Albion, Everton in Manchester United. V Italiji je nosil drese Interja, Rome in nazadnje Napolija.

Za belgijsko reprezentanco je zbral kar 132 nastopov in dosegel 93 zadetkov. Izkušeni napadalec bo tako v Istanbul prinesel ogromno izkušenj z najvišje ravni evropskega nogometa, od njega pa bodo novi delodajalci pričakovali predvsem gole in vodilno vlogo v napadu.

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osiveli_ritmični_gimnastik
12. 08. 2026 20.42
in tam bo..... pobiral žajfo, za druga ni
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