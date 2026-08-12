Romelu Lukaku se seli v Turčijo: Podpisal pogodbo s Fenerbahčejem

Romelu Lukaku je tik pred novim poglavjem v svoji karieri. Belgijski napadalec je po poročanju turških medijev že sklenil dogovor z istanbulskim klubom, kamor se bo po opravljenih zdravniških pregledih odpravil danes zvečer.
33-letni robustni napadalec je zdravniški pregled opravil v Belgiji, kjer je ostal po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Z novim klubom je podpisal enoletno pogodbo, v kateri je vključena tudi možnost podaljšanja sodelovanja za dodatno sezono.
Turški klub naj bi za njegov prestop odštel približno šest milijonov evrov, v dogovor pa niso vključeni morebitni dodatni bonusi, vezani na njegove predstave in uspehe ekipe.
Lukaku je v bogati karieri nastopal za številne evropske velikane. Svojo pot je začel pri Anderlechtu, nato pa v Angliji igral za Chelsea, West Bromwich Albion, Everton in Manchester United. V Italiji je nosil drese Interja, Rome in nazadnje Napolija.
Za belgijsko reprezentanco je zbral kar 132 nastopov in dosegel 93 zadetkov. Izkušeni napadalec bo tako v Istanbul prinesel ogromno izkušenj z najvišje ravni evropskega nogometa, od njega pa bodo novi delodajalci pričakovali predvsem gole in vodilno vlogo v napadu.
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