Romelu Lukaku se seli v Turčijo: Podpisal pogodbo s Fenerbahčejem

Romelu Lukaku je tik pred novim poglavjem v svoji karieri. Belgijski napadalec je po poročanju turških medijev že sklenil dogovor z istanbulskim klubom, kamor se bo po opravljenih zdravniških pregledih odpravil danes zvečer.

33-letni robustni napadalec je zdravniški pregled opravil v Belgiji, kjer je ostal po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Z novim klubom je podpisal enoletno pogodbo, v kateri je vključena tudi možnost podaljšanja sodelovanja za dodatno sezono.

Turški klub naj bi za njegov prestop odštel približno šest milijonov evrov, v dogovor pa niso vključeni morebitni dodatni bonusi, vezani na njegove predstave in uspehe ekipe.