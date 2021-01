Lukaku 'norel', Ibra pa zbadal: 'Osliček!'

Nekdanja soigralca pri Manchester Unitedu Zlatan Ibrahimović in Romelu Lukakusta močno zaznamovala mestni derbi med Interjem in AC Milanom. Ne samo zaradi zadetkov, vsak je dosegel po enega, temveč tudi zaradi več minut trajajočega besednega obračuna v zaključku prvega polčasa, ki je bil (tudi) zaradi praznih tribun še kako razločen. Vse se je začelo s prekrškom Milanovega kapetana Alessia Romagnolijanad robustnim Belgijcem, ki je nato jezen vstal in se želel pomeriti z Italijanom. Po posredovanju sodnika in nekaterih igralcev se je v vse skupaj vmešal še Ibrahimović, Lukaku pa je povsem izgubil živce in krožil okoli Šveda, medtem ko so njuni soigralci poskušali preprečiti najhujše.

Slišati je bilo marsikaj: od povabila na pretep izven igrišča, do veliko hujših kletvic na račun družine. "Pojdi delat tisti svoj us**ni vudu, osliček!"se je med drugim slišalo iz ust Ibrahimovića, ki je tako zbrane opomnil na Lukakujev prestop k Chelseaju, za katerega se je kasneje izvedelo, da je Belgijec pri odločanju o selitvi poiskal tudi pomoč vračev. Medtem, ko je Ibrahimović bolj kot ne stal na mestu, se je Lukaku jezno poskušal prebiti do Šveda tudi po zadnji akciji prvega polčasa, po kateri se strasti še kar niso umirile. "Govoriš o moji mami? Je**ta se ti in tvoja žena!"pa je tik pred odhodom z zelenice izustil Lukaku.

A v drugem polčasu se je zadnji smejal Belgijec, potem ko je bil Ibrahimović zaradi ostrega starta s hrbta nad Aleksandrom Kolarovomizključen z drugim rumenim kartonom, Lukaku pa je izenačil z enajstih metrov in nato proslavljal tudi veliko zmago, za katero je v zadnjih sekundah poskrbel Christian Eriksen. To je bila sicer prva izključitev Ibrahimovića v Evropi po marcu 2015, ko je še igral za Paris Saint-Germain.