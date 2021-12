Lukaku razburil navijače: Nisem zadovoljen s situacijo v Chelseaju

Belgijski napadalec Romelu Lukaku je poleti v prestopu, vrednem 115 milijonov evrov, Inter iz Milana zamenjal za londonski Chelsea, katerega član je bil že med letoma 2011 in 2014. A čeprav je ob vrnitvi v angleško prestolnico znova trdil, da je o igranju za Chelsea sanjal kot otrok, je navijače Bluesov razburil z izjavami v nedavnem intervjuju, ki ga je dal za Sky Sports.

Navijačem Chelseaja se je poleti uresničila želja, ko se je na Stamford Bridge vrnil 28-letni belgijski napadalec Romelu Lukaku, ki je zanje predstavljal dolgoročno rešitev v napadu. Čeprav se je sezona v modrem dresu zanj začela odlično (Lukaku je na prvih treh tekmah trikrat meril v polno), je poškodba gležnja, ki jo je na začetku novembra utrpel na tekmi Lige prvakov proti Malmöju, pokvarila sanje Chelseajevih navijačev. Modri so brez Lukakuja dobro parirali nasprotnikom in dosegli nekaj prepričljivih zmag (4:0 proti Juventusu, 7:0 proti Norwichu, 3:0 proti Newcastlu in Leicesterju), po Belgijčevi vrnitvi pa so padli v manjšo rezultatsko krizo, ko so med drugim zapravili prvo mesto v skupinskem delu Lige prvakov in zdrsnili z vodilnega položaja v angleški Premier ligi. Lukaku je bil v tem rezultatsko slabem obdobju zaradi postopnega vračanja po poškodbi v vlogi rezervista, s čimer pa se je, kot kaže, težko sprijaznil. O tem je spregovoril tudi v nedavno objavljenem intervjuju, ki ga je dal za italijansko podružnico britanskega medija Sky Sports.

"Fizično se počutim v redu, a nisem zadovoljen s situacijo v Chelseaju. Tuchel se je odločil za drugačen sistem igre, a ne mislim obupati, sem profesionalec." Te besede so močno razburile navijače aktualnih prvakov Lige prvakov, za še večje razburjene pa je Belgijec poskrbel z dvorjenjem navijačem svojega nekdanjega kluba, Interja, v katerega se želi 28-letni napadalec nekoč vrniti: "To, kar se je zgodilo poleti, se ne bi smelo zgoditi na tak način. Moti me, na kakšen način sem zapustil klub in komuniciral z Interjevimi navijači, ker preprosto ni bil pravi čas za to. Sedaj je pravi čas, da razkrijem svoja čustva: Inter bom imel vedno v svojem srcu in vem, da se bom nekoč vrnil. In vrnil se bom še v najboljših letih, ne ob koncu kariere, ker si želim z Interjem osvojiti še več lovorik. Želim se tudi opravičiti Interjevim navijačem, saj se ob odhodu nisem najbolj primerno poslovil. To, kar ste naredili zame, bo za vedno ostalo z menoj."

icon-expand Romelu Lukaku je bil član Interja dve sezoni. FOTO: AP

Belgijčeve izjave je na novinarski konferenci pred sobotnim obračunom z Liverpoolom že pokomentiral Chelseajev strateg Thomas Tuchel, ki z Lukakujevimi trditvami ni zadovoljen: "Bodimo iskreni, izrečene besede mi niso všeč, ker prinašajo zgolj hrup, ki ga ne potrebujemo. Lahko je vzeti kakšno poved iz konteksta in ustvariti dodaten pritisk na nas, kar nam seveda ne pomaga." O reševanju morebitnih težav med napadalcem in klubom pa je dejal: "Z Lukakujem se bomo iskreno pogovorili za zaprtimi vrati, sem pa presenečen, ker ne daje vtisa, da je pri nas nesrečen, ravno obratno. Vzeli si bomo čas in poskusili razumeti Romelujevo situacijo, saj izrečene besede ne odražajo njegovega odnosa, ki ga kaže vsak dan."

icon-expand Tuchel ob pošiljanju Lukakuja v igro na tekmi proti Leeds Unitedu. FOTO: AP

Intervju, ki je tako med Chelseajevimi navijači kot tudi pri vodstvu kluba povzročil tako razburjenje kot presenečenje, je bil po poročanju nekaterih novinarjev posnet že pred tremi tedni, ko se je Lukaku še vračal v prvo Chelseajevo postavo po poškodbi gležnja. Govorci italijanskega in angleškega jezika so opozorili tudi na površno prevajanje, pri katerem se je izgubil del konteksta, a škoda, ki jo je povzročila objava intervjuja, je bila že storjena. "Intervju bi požel veliko pozornosti ne glede na to, kdaj bi bil objavljen. Ko si enkrat tako velik igralec, kot je Romelu, se moraš zavedati posledic besed, ki jih izrečeš." je izjave še pokomentiral Tuchel.

Lukaku je po snemanju intervjuje prebolel še covid-19 in se na zelenice vrnil z dvema zadetkoma na dveh tekmah, s čimer je Tuchlu in navijačem Chelseaja dal vedeti, da lahko nanj še kako računajo, kako bodo izjave sprejeli vodilni pri Londončanih in Lukakujevi soigralci, pa bomo še videli.