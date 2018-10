Lukaku razmišlja o odhodu z Old Trafforda: Juventus ima sijajen projekt

Odnosi med strategom 'rdečih vragov' Josejem Mourinhom in glavnimi zvezdniki moštva z Old Trafforda že nekaj časa močno 'šepajo', česar se je med vrsticami v pogovoru za sloviti italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport dotaknil tudi belgijski reprezentančni napadalec Romelu Lukaku.



Slednji je zaradi slabe strelske forme v zadnjem obdobju - na 11 tekmah je 'le' štirikrat meril v polno - pogosto tarča kritik otoških medijev in tudi Portugalca na klopi Manchester Uniteda, kar očitno še dodatno poglablja krizo odnosov v enem od najpriljubljenejših nogometnih kolektivov na svetu. "United imam veliko srečo zaradi izjemnih navijačev, ki gojijo posebno kulturo in odnos do kluba ter posledično do njegovih nogometašev. Tudi po nekaj zaporednih porazih so nam stali ob strani, bili so nezadovoljni, a nikoli niso nehali verjeti v naše zmožnosti. Upam, da bomo krivuljo forme in rezultatov kmalu dvignili na precej višjo raven," je uvodoma dejal Lukaku, ki je na vprašanje novinarskega kolega, ali bi bil pripravljen na prihod na Apeninski polotok, brez zadržkov odgovoril: "Zakaj pa ne? Italijanska serie A po dolgih letih znova postaja zelo zanimivo tekmovanje, v katerem nastopa veliko število zelo kakovostnih nogometašev. Če bi prišla ustrezna ponudba, bi zagotovo premislil o tem."