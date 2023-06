Lukaku: Zares beden občutek, toda vrnili se bomo!

Veliki zmagovalec letošnje sezone Lige prvakov je angleški Manchester City. V soboto so v Istanbulu premagali milanski Inter z rezultatom 1:0. Italijanom je zmanjkal tudi kanček sreče, zdi se, da je bil pri tem najbolj izpostavljen belgijski zvezdnik Romelu Lukaku, ki je sicer v zadnjem obdobju ujel dobro formo. Belgijec je ob koncu sezone in finalu spregovoril na družbenih omrežjih in pustil zavidljivo sporočilo: "Vrnili se bomo!"

Romelu Lukaku FOTO: AP Prihodnost Romeluja Lukakuja je še vedno polna dvomov. Poleg vsega se pojavljajo namigovanja, da bo tudi on spakiral kovčke in se po poteh svojih rojakov odpravil na arabski polotok. Belgijec je pravkar končano sezono zaključil z mešanimi občutki, na slabem začetku in koncu je sicer pokazal dobro različico sebe. Na 37 tekmah je dosegel 14 zadetkov in dodal še sedem podaj. Številke, ki pa ga niso postavljale v prvo postavo. Lukaku, posojen iz angleškega Chelseaja, tako še ne ve, kje bo nadaljeval kariero, igralec pa je medtem prejel tudi ponudbo tudi Al-Hilala. "Rad bi se zahvalil za vso ljubezen in podporo, ki ste mi jo izkazovali skozi celotno sezono. Ves čas ste nam stali ob strani," je zapisal v sporočilu navijačem. Še vedno razočaran je dodal še naslednje vrstice: "Ni nam bilo usojeno, dali smo vse od sebe. Gre za res slab občutek za vse, ki imamo zares radi ta klub. Inter je še vedno lačen uspeha, zopet bo čas, ko se bomo borili za trenutke, ko se piše zgodovina." Bo Lukaku ostal v Milanu? Po poročanju časnika L'Equipe si Inter želi Belgijca tudi v naslednji sezoni. Toda Angleži naj bi ga želeli dokončno prodati. Nogometaš se sedaj z belgijsko reprezentanco pripravlja na prihajajoče kvalifikacijske tekme za Euro 2024, o njegovi prihodnosti pa bo več znano po reprezentančnem premoru, ko bo novi šef Chelseaja Mauricio Pochettino spregovoril o številnih nujnih spremembah moštva.