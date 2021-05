Lukaku zasačen pri prepovedanem praznovanju rojstnega dne

Romelu Lukaku je v nasprotju z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa z vsaj 24 prijatelji v enem od milanskih hotelov praznoval rojstni dan, je potrdila italijanska policija.

Okrog tretje ure zjutraj so se na zabavi "oglasili" tudi policisti, ki so bili o početju obveščeni prek telefona. Policija je vse udeležence popisala in jih bo kaznovala, kar seveda velja tudi za lastnika hotela.

Bržkone lahko Lukaku pričakuje tudi kazen s strani vodstva kluba, katerega član je tudi dolgoletni in zdaj že nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović. Ta je z Lukakujem in soigralci v aktualni sezoni proslavil velik uspeh z osvojenim državnim naslovom, ki se je na črno-modro polovico Milana vrnil prvič po letu 2010.