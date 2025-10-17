Luki Dončiću pripadla posebna čast za nogometno SP 2026

Los Angeles bo tekme mundiala, ki bo naslednje leto na sporedu med 11. junijem in 19. julijem, gostil na stadionu SoFi s kapaciteto nekaj nad 70.000 gledalcev. Stadion bo gostil pet tekem skupinskega dela in tri izločilne dvoboje.

Mesta prirediteljic pred začetkom SP predstavljajo ambasadorje za tamkajšnje skupnosti v želji povečati doseg in popularizirati nogomet predvsem v ZDA. V Los Angelesu je ambasador skupnosti postal slovenski as Luka Dončić.

"Ponosen sem, da bom postal ambasador skupnosti svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu," je v nagovoru povedal 26-letni košarkar Los Angeles Lakers. "Gre za največji dogodek v športu, zares se ga zelo veselim. Že od malega spremljam nogomet, ki je velik del mojega življenja," je dodal Dončić.