Luki Dončiću pripadla posebna čast za nogometno SP 2026

Los Angeles, 17. 10. 2025 09.10 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je postal ambasador skupnosti Los Angelesa za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026, so sporočili na uradnih družbenih profilih mesta prireditelja tekem.

Los Angeles bo tekme mundiala, ki bo naslednje leto na sporedu med 11. junijem in 19. julijem, gostil na stadionu SoFi s kapaciteto nekaj nad 70.000 gledalcev. Stadion bo gostil pet tekem skupinskega dela in tri izločilne dvoboje.

Mesta prirediteljic pred začetkom SP predstavljajo ambasadorje za tamkajšnje skupnosti v želji povečati doseg in popularizirati nogomet predvsem v ZDA. V Los Angelesu je ambasador skupnosti postal slovenski as Luka Dončić.

"Ponosen sem, da bom postal ambasador skupnosti svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu," je v nagovoru povedal 26-letni košarkar Los Angeles Lakers. "Gre za največji dogodek v športu, zares se ga zelo veselim. Že od malega spremljam nogomet, ki je velik del mojega življenja," je dodal Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Los Angeles je lepo in raznoliko mesto, nogomet pa v ZDA postaja vse bolj priljubljen, zato je mesto vsekakor primerno za obisk med SP. Svetovno prvenstvo spremlja ogromno navijačev. Šport, še posebej pa nogomet, ljudi vseh generacij povezuje in navdihuje," je še sklenil Dončić.

"Luka pooseblja mednarodni duh svetovnega prvenstva v nogometu in živahno energijo Los Angelesa. Mesto se pripravlja na nepozabno izkušnjo, ko bo ta čudovita igra naslednje poletje v središču pozornosti športne javnosti," so prireditelji še zapisali na družbenih omrežjih.

Ali bo lahko Dončić v ZDA pozdravil reprezentanco svoje domovine, bo deloma jasno sredi novembra. Slovenijo namreč v kvalifikacijah za SP čakata še tekmi proti Kosovu in Švedski. Trenutno v skupini B varovanci selektorja Matjaža Keka zasedajo tretje mesto s tremi točkami. Na vrhu je Švica z desetimi, druga je reprezentanca Kosova s sedmimi, na dnu pa Švedska z eno točko.

