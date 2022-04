Luuk de Jong (znova) rešil Barcelono globoko v sodnikovem podaljšku

Nogometaši Barcelone so po zaslugi 'zlate menjave' Luuka de Jonga v izdihljajih tekme 31. kroga španskega prvenstva premagali Levante s 3:2 in se s sedemnajsto zmago povzpeli na drugo mesto. Domačim nogometašem, ki se borijo za obstanek v prvenstvu, niso pomagale niti tri enajstmetrovke, od katerih so izkoristili dve.

Že pred tekmo je bilo jasno, da morajo Katalonci zmagati v kolikor se želijo znova uvrstiti nad Sevillo, ki je svoje delo opravile že v petek ter nekoliko odlepiti od Atletico Madrida, ki je presenetljivo izgubil proti Mallorci.

Jordi Alba se je s 421. tekmo v dresu Barcelone uvrstil na deseto mesto lestvice nogometašev z največ nastopi za Blaugrano.

V 28. minuti se je v slalom v stilu nekdanjena nogometaša Barcelona spustil Levantejev Jose Luis Morales, a sta mu veselje s skupnimi močmi preprečila Marc-Andre ter Stegen z delno obrambo, saj je žoga še naprej potoval proti golu ter Eric Garcia, ki jo je nato izbil žogo z golove črte. Če sta mreži v prvem polčasi mirovali, v drugem pač nista. Že po nekaj minutah igre v drugem polčasu si je Barcelonin veteran Dani Alves privoščil napako s tem ko je v lastnem kazenskem prostoru z roko oviral vtekajočega Sona, ki je prejel udarec v obraz in padel. Glavni sodnik srečanja je prisodil enajstmetrovko za Levante, ki jo je uspešno izvedel Morales. Levantejev kapetan je ter Stegna poslal levo, žogo pa desno. Po 368 minutah suše (zadnji jim je 6. marca zadetek zabil Elche) je Barcelona v La Ligi tako le prejela zadetek.

icon-expand Jose Luis Morales je zadel za 1:0 FOTO: AP

Že čez nekaj minut pa so imeli domači nogometaši idealno priložnost za povišanje vodstva. Po kotu je z glavo streljal Roger Marti in nastreljal roko Erica Garcije. Levante je tako v razmaku petih minut dobil že drugo enajstmetrovko, ki pa jo za razliko od prve ni izkoristil. Z bele pike je tokrat poskusil prav Marti, ki je najstrožjo kazen priigral. 31-letni napadalec je streljal močno, a nenatančno, zato mu je ter Stegen strel z bele pike obranil.

icon-expand Pierre-Emerick Aubameyang je zadel po podaji Ousmana Dembeleja FOTO: AP

Nemčeva obramba se je le tri minute kasneje izkazala za še več vredno. Katalonci so namreč v 59. minuti po zaslugi Pierra-Emericka Aubameyanga, ki je izkoristil lepo podajo Ousmana Dembeleja, izenačili. Le štiri minute kasneje pa so gostje pripravili popoln preobrat. Akcijo je s predložkom v nasprotnikov kazenski prostor začel Alves, a je domača obramba žogo odbila. Ta je nato prišla do Gavija, ki je s preigravanjem prodrl po desni strani Levantejevega kazenskega prostora in podal Pedriju, ki je z natančnim strelom z desnico premagal domačega čuvaja mreže.

icon-expand Pedri je izenačil na 2:2 FOTO: AP

Čeprav je imela do konca tekme Barcelona več od igre, so znova do zadetka prišli domačini. V 82. minuti je Son z lepo globinsko podajo zaposlil Danija Gomeza, ki se je odločil za preigravanje v Barcinem kazenskem prostoru. Pri tem mu je na nogo stopil Clement Lenglet, ki je v igro vstopil le minuto pred tem in Levante je dobil še tretjo enajstmetrovko na tekmi. Tokrat je žogo v roke vzel rezervirst Gonzalo Melero in poskrbel za izenačenje na stadionu Ciudad de Valencia. Ko pa je že vse kazalo na delitev točk, se je javil junak, ki sliši na ime Luuk de Jong. 31-letni napadalec, ki je v igro vstopil v 84. minuti, je v 92. minuti tekme po natančnem predložku Albe zadel z glavo in (znova) poskrbel za evforijo Barceloninih navijačev. Nizozemec je kot kaže postal specialist za doseganje poznih zadetkov, saj je zadnje tri zadetke za Barco dosegel v izdihljajih tekme. Proti Espanyolu je zadel za izenačenje v 96. minuti, proti Athletic Bilbau je zadel v 90. minuti, proti Levanteju pa je za zmago poskrbel v 92. minuti. De Jong je v tej ligaški sezoni daleč najbolj učinkovit napadalec, saj je v celi sezoni osemkrat streljal na gol in šestkrat tudi zadel.

S 17. ligaško zmago v sezoni je Barcelona postala prva ekipa v zgodovini La Lige, ki ji je uspelo zmagatu kljub temu, da so nasprotniki imeli na voljo tri enajstmetrovke. Katalonci se s 60 zbranimi točkami nahajajo na drugem mestu ligaške lestvice in za 12 točk zaostajajo za Real Madridom, od katerega so odigrali tekmo manj. Na tretjem mestu je prav tako s 60 točkami Sevilla, ki je odigrala tekmo več od Barcelone, četrti pa je Atletico Madrid, ki ima na kontu 57 točk.

icon-link Statistika tekme Levante - Barcelona FOTO: Sofascore.com

Izidi, 31. krog: - nedelja, 10. april: Osasuna - Alaves 1:0 (0:0) Espanyol - Celta Vigo 1:0 (0:0) Elche - Real Sociedad 1:2 (1:2) Levante - Barcelona 2:3 (0:0)