Lyon prekrižal načrte Nici

Tri točke so v nedeljo vknjižili še nogometaši Bresta, Strasbourga in Auxerra, ki so v gosteh ugnali Reims. Brez zmagovalca pa sta se razšla Le Havre in St. Etienne (1:1).

K novemu naslovu zanesljivo koraka PSG, ki je v soboto v gosteh s 4:1 ugnal Rennes in ima pred najbližjim zasledovalcem že 16 točk prednosti. Lyon je z zmago pridobil eno mesto, zdaj je šesti.