Lyon zaradi finančnih težav med drugoligaše

ŠALA DNEVA

V prodajalni z avdio in videotehniko se je oglasila blondinka in se pritožila prodajalcu: "Včeraj sem pri vas kupila radio in vi ste mi rekli, da bom z njim lahko poslušala vse radijske postaje!" "Jih ne morete?" se je začudil prodajalec. "Lahko, ampak eno po eno, ne pa vseh skupaj!"