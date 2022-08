Maccabi Haifa in Crvena zvezda v lovu na tretji nastop med evropsko elito

V zadnjem, četrtem predkrogu kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo prvakov se bosta ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO pomerili moštvi Maccabija iz Haife in beograjske Crvene zvezde. To bo prvi od skupno dveh kvalifikacijskih dvobojev teh dveh moštev v naslednjih sedmih dneh. S prenosom obračuna začnemo ob 20.45.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 21:12 12. minuta Priložnost za Crveno zvezdo, toda žoga je bila že pred strelom Pešića čez črto in izven igrišča. icon-clock 21:08 10. minuta Strel Tjaronna Cheryja z vrha kazenskega prostora je zletel mimo vrat, Izraelci so nevarnejši. icon-clock 21:01 Maccabi prevzel pobudo V uvodnih minutah bolj odločna igra domačih, ki so imeli pobudo v igri, vendar brez večje nevarnosti za vrata rdeče-belih. icon-clock 20:58 Začetek tekme Prvi "polčas" obračuna izraelskega in srbskega državnega prvaka se je začel. icon-clock 20:51 Na tribunah 30 tisoč navijačev Tako Maccabi Haifa kot Crvena zvezda se borita, da bi tretjič "vstopila" v skupinski del Lige prvakov, prva tekma je v Haifi, odločilna pa na tekmi na beograjski Marakani. Prikaži vse