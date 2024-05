Macron je potrdil, da je govoril z Mbappejevim očetom: Postavil sem mu vprašanje

Pravila velevajo, da lahko vsaka reprezentanca na nogometni turnir povabi 18 nogometašev in zgolj tri, ki so lahko starejši od 23 let. Francoski predsednik seveda želi, da bi bil eden izmed treh srečnežev trenutno največji zvezdnik francoskega športa Mbappe. "Res upam, da bodo vsi evropski klubi svojim igralcem pustili nastop. To so storili francoski klubi in to je v duhu olimpijskih iger," je v intervjuju s francoskim časnikom La Tribune dejal Macron.